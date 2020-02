publié le 21/02/2020 à 14:20

Le PSG est sans doute le seul club au monde à vivre chaque année des psychodrames à cause de fêtes d'anniversaires au mois de février. Après les deux fêtes de Neymar, en grandes pompes, en 2017 et 2018 (la version 2019 a été plus "discrète"), cette fois-ci c'est la fiesta organisée par Cavani, Di Maria et Icardi qui va fortement agacer beaucoup de supporters parisiens.

En effet, les trois joueurs ayant des dates d'anniversaires très proches (le 14 février pour Di Maria et Cavani, le 19 février pour Icardi), il a semble-t-il été décidé d'organiser une petite sauterie ce jeudi 20 février, deux jours après une défaite peu reluisante face à Dortmund, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Sur les réseaux sociaux, Wanda Nara, femme et agente de Mauro Icardi, a été généreuse en posts dans ses stories, multipliant les vidéos de la fête. On peut y voir un Neymar bondissant, un Cavani torse nu ainsi que Navas, au milieu de la piste de danse.

🇧🇷🇺🇾🇨🇷 Neymar, Cavani y Keylor Navas



🎉🥳🍾Los tres jugadores del PSG de fiesta y sin camisetapic.twitter.com/r6kqlMH7HK — El Primer Palo (@eselprimerpalo) February 21, 2020

Mbappé avait de son côté décidé de s'essayer à la photographie, avant de frapper dans un punching-ball. Cette dernière activité a semble-t-il amusé beaucoup de convives, qui y ont mesuré la puissance de leur direct.

Y así termina una noche de fiesta... ¡Paredes, Navas y Cavani, descontrolados! pic.twitter.com/3BAAeAeDve — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2020

Une bien belle fête, qui n'aurait dérangé personne si elle n'avait pas été organisée deux jours après une énième déception pour les supporters. Leonardo et Thomas Tuchel, qui n'ont pas réagi, ne doivent pas être ravis non plus de voir encore une fois les joueurs s'afficher dans une soirée qui s'est doute terminée tard, alors que les supporters attendent un recentrage des joueurs sur le terrain, la performance et l'engagement afin de tendre vers un seul but : se qualifier face à Dortmund le 11 mars, et voir enfin les quarts de finale de Ligue des champions.