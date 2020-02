PSG : règlements de compte en cascade après la défaite à Dortmund

publié le 19/02/2020 à 13:12

Le PSG n'est pas encore éliminé de la Ligue des champions mais ses supporters ont l'impression de revivre le même cauchemar saison après saison, au lendemain de la défaite en 8e de finale aller à Dortmund (2-1). Avec son improbable schéma en 3-4-3, Paris n'a que rarement existé au Signal Iduna Park. Seul motif d’espoir, ce but inscrit à l'extérieur, et ce retard, finalement, d'un but seulement.

Mais avant même de penser aux solutions sportives à trouver pour renverser Dortmund dans trois semaines, il y a ces dissensions internes à régler. Neymar a fait fort : dans l'heure qui a suivi la fin du match, au micro du diffuseur exclusif, le Brésilien a donné sa version sur son absence durant deux semaines avant ce 8e de finale aller. "Ce n'était pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision. Moi je voulais joué, je n'ai pas aimé (...) Le club a eu peur et ça retombe sur moi".

Sur les réseaux sociaux, c'est ensuite le frère du défenseur Presnel Kimpembe, en colère, qui s'en est pris à l'entraîneur Thomas Tuchel en l'insultant sans finesse. Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui des femmes de Thiago Silva et Angel Di Maria il y a deux ans après l'élimination face au Real Madrid. C'est alors Unai Emery qui avait été vertement critiqué, mais sans atteindre ce niveau d'insultes.

Meunier ne savait pas qu'il serait suspendu...

Il y a enfin les propos de Thomas Meunier à des journalistes belges. Le latéral droit a assuré qu'il ignorait qu'il serait suspendu au match retour en cas de carton jaune. Le mercredi 11 mars, le Paris Saint-Germain devra aussi se passer au milieu de Marco Verratti, lui aussi averti en fin de match en Allemagne.