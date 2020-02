publié le 19/02/2020 à 14:45

Le Paris Saint-Germain n'avait sans doute pas besoin de cela. Quelques minutes après le coup de sifflet final qui l'a vu perdre son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-1), plusieurs réactions liées au club de la capitale ont fait parler d'elles sur les réseaux sociaux.

Si Neymar a ouvertement critiqué le choix du club de l'avoir préserver lors des matchs précédant ce choc au sommet et Thomas Meunier signifié qu'il n'était pas au courant d'une éventuelle suspension en cas de carton jaune (qu'il a reçu), Presnel Kimpembe est aussi et indirectement, sur le devant de la scène. Et pour cause, son frère s'en est violemment pris à l'entraîneur Thomas Tuchel, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Alors que le PSG a évolué dans un 3-5-2 où les joueurs ne sont que trop peu habitués, le frère du champion du monde français a très peu goûté à ce choix tactique : "Tuchel, j’espère que tu vas bien n… ta mère, fis de p… va ! (…) Une blague, frère, une blague !", peut-on l'entendre dire dans cette séquence. Reste à savoir si l'entraîneur allemand effectuera des ajustements en vue du match retour le mercredi 11 mars, au Parc des Princes.

Le frère de Presnel Kimpembe s'en prend violemment au technicien allemand sur Instagram... pic.twitter.com/th8rAr7hju — BeFoot (@_BeFoot) February 19, 2020