Nice-Marseille : l'OM assure à une semaine du Clasico face au PSG

publié le 21/10/2018 à 20:00

L'Olympique de Marseille ne s'est pas fait piégé par l'OGC Nice. Les Marseillais ont délivré un match solide pour revenir sur la Canebière avec les trois points de la victoire (1-0), qui leur permet de suivre le wagon de tête de a Ligue 1.



Même si malgré cette bonne performance l'OM ne remonte pas sur le podium et reste 4e, Rudi Garcia pourra tirer quelques bonnes leçons de cette rencontre face à une équipe niçoise joueuse. Presque parfait à domicile (quatre victoires, un nul, 3e meilleur total), proche du néant à l'extérieur (une victoire, trois revers, 19e total). Le bilan de l'OM loin du Vélodrome est catastrophique en ce début de saison et les hommes de Rudi Garcia ont su y remédié ce soir. Notamment en soignant sa défense, et en gardant sa cage vierge.



L'ouverture du score est venu en première mi-temps avec un but de Morgan Sanson, d'une frappe très propre, après un très bon centre à ras de terre de Bouna Sarr, venant de son aile droite. Ce but permet aux Marseillais d'anticiper avec confiance leur prochain match en Ligue 1 contre l'ogre parisien. Les hommes de Patrick Vieira continuent leur saison en dent de scie. Les performances parfois bonnes dans le jeu manquent de réalisme et les Niçois tombent à la 14e place de Ligue. Mario Balotelli, aligné à seulement trois reprises depuis le début de la saison, n'aura pas marqué des points.