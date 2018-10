publié le 18/10/2018 à 18:09

Moins d'une semaine après l'ouverture d'une enquête judiciaire sur des soupçons de trucage du match qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'Étoile Rouge de Belgrade, le club serbe contre-attaque.



Selon les informations de RTL, l'Étoile Rouge a chargé les avocats Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey de déposer plainte pour "dénonciation calomnieuse". Une procédure "visant à identifier et sanctionner les personnes à l'origine de ces accusations mensongères", écrivent les avocats dans un communiqué.

Le match, qui s'est tenu le 3 octobre dernier au Parc des Princes à Paris, a vu le club parisien sortir largement triomphant de la rencontre de Ligue des Champions, s'imposant 6-1 à domicile.

Le 12 octobre, une enquête portant sur des soupçons de trucage a été ouverte par le parquet national financier et confiée au Service central des courses et jeux de la police judiciaire.



Selon le journal L'Équipe, qui avait révélé l'information, confirmée par une source judiciaire à l'AFP, les instances européennes du football ont été alertées avant la rencontre du fait qu'un très haut dirigeant de l'Étoile Rouge s'apprêtait à placer près de cinq millions d'euros sur une défaite de son équipe par cinq buts d'écart. Le dirigeant serbe aurait mis dans la boucle plusieurs joueurs titulaires du club serbe.



"Absolument aucun élément ne permet de soutenir ces accusations qui procèdent manifestement d'une dénonciation anonyme et malveillante", écrivent Mes Dupond-Moretti et Vey dans leur communiqué.