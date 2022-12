"On ne peut pas faire pire" : quand Kylian Mbappé remue les Bleus lors de la finale Argentine-France

"On ne peut pas faire pire ! C'est une finale de Coupe du monde". Cette phrase est signée Kylian Mbappé. Il l'a prononcé le 18 décembre dernier, à la mi-temps d'Argentine-France. À cet instant, les Bleus sont alors menés 2 buts à 0 par l'Albiceleste. Kylian Mbappé sonne alors la révolte dans le vestiaire.

Jusqu'alors dans la compétition, les cadres Raphaël Varane, Olivier Giroud et dans une moindre mesure Hugo Lloris avaient été ceux qui encourageaient leurs jeunes partenaires, selon les images du documentaire "Merci les Bleus" diffusé mardi soir sur TF1 et qui retrace l'épopée de l'équipe de France au Qatar.

Tandis que le rêve d'une troisième étoile semble bien compromis, c'est Kylian Mbappé, 23 ans, qui sonne la révolte. "C'est une Coupe du monde les gars, c'est le match d'une vie ! De toute façon on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait", lance-t-il à ses coéquipiers.

"On retourne sur le terrain : soit on les laisse jouer aux cons, soit on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars. C'est une finale de Coupe du monde ! On est menés de deux buts. On peut revenir ! Oh les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça", poursuit-il.

"C'est pas possible de faire ça"

Dans la foulée, c'est le doyen des Bleus, le gardien remplaçant Steve Mandanda, qui du haut de ses 37 ans, donne de la voix. "Maintenant les gars c'est fait, on perd 2-0 (...) On l'a tous fait une fois, retourner le match. Et c'est possible. Mais faut rentrer sur le terrain avec un autre état d'esprit les gars. C'est pas possible de faire ça !"

Le sélectionneur Didier Deschamps, qui a déjà procédé à deux remplacements avant même la mi-temps, prend à son tour la parole, visiblement excédé. "Les gars je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence ? C'est que eux, là en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du monde et nous on la joue pas !"

La suite, c'est une équipe de France qui revient sur le terrain avec plus de conviction et d'engagement jusqu'à obtenir un pénalty que va convertir Kylian Mbappé à la 80e minute.

Le premier but de son triplé historique qui fera entrer la finale, perdue par les Bleus aux tirs au but (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.), dans les annales de la Coupe du monde.

