Coupe du monde 2022 : qui termine meilleur buteur ?

Kylian Mbappé et Lionel Messi

Malgré son triplé contre l'Argentine, Kylian Mbappé n'a pas assuré la victoire aux Bleus face à l'Argentine, mais il a tout de même atteint la première place des buteurs du Mondial. En tout, l'attaquant du PSG a signé huit réalisations. Une de plus que Leo Messi, son rival victorieux dimanche 18 décembre au Qatar, auteur de deux buts en finale. Un autre Français se partage la troisième place du classement avec l'argentin Julián Álvarez : Olivier Giroud.

La vitesse, la force et le jeu de Kylian Mbappé lui valent cette première place au classement. Si on l'a vu plus faible sur les coups de pieds arrêtés au début de la compétition, l'attaquant a tout de même inscrit deux penaltys face à l'Argentine.

Il est le deuxième joueur à inscrire un triplé en finale de Coupe du monde, après l'anglais Geoff Hurst contre la République Fédérale d'Allemagne en 1966. Son enchaînement d'un penalty réussi, suivi d'une reprise en deuxième période aurait pu sauver un match mal engagé pour la France. Il a ensuite été contré par un but de dernière minute de Leo Messi, qu'il a réussi à rattraper par un second penalty. Mais les tirs au but ont été fatals aux Bleus : avec un score final de 4-2 pour l'Argentine.

