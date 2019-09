publié le 01/09/2019 à 10:39

La Champions League revient enfin. Le tirage des poules a été effectué le jeudi 29 août par le jeune retraité Wesley Sneijder. Les résultats sont d'ailleurs très intéressants, avec certains groupes équilibrés qui promettent une compétition acharnée d'entrée de jeu.

Lille par exemple se retrouve avec Chelsea, vainqueur de l'Europa League, l'Ajax Amsterdam, l'outsider de la dernière édition, et Valence, qui a terminé 4ème de Liga la saison dernière. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais s'en sortent mieux. Le premier tombe sur le Real Madrid et le second sur le Zénith et Benfica.

Deux autres groupes sont également prometteurs, d'une part le groupe D devrait montrer de bonnes surprises. Les matches opposant la Juventus à l'Atlético de Madrid sont souvent spectaculaires, et le Bayer Leverkusen a pour habitude de chambouler les grands clubs.

D'autre part il y a le groupe F. Celui-ci verra s'affronter le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et le pauvre Slavia Prague qui se retrouve au milieu de ces géants, la réaction des dirigeants est d'ailleurs surprenante.

Quand les dirigeants du Slavia Prague découvrent leur groupe. Meilleure vidéo du tirage au sort. #TirageLDC pic.twitter.com/PyFhQzl4NI — Olivier Bossard (@Olichebo) August 29, 2019

Le calendrier des matchs

Mardi 17 septembre

Naples - Liverpool à 21H (Groupe E)

Salzbourg - Genk à 21H (Groupe E)

Inter Milan - Slavia Prague à 18h55 (Groupe F)

Borussia Dortmund - FC Barcelone à 21h (Groupe F)

Olympique Lyonnais - Zénith à 18h55 (Groupe G)

Benfica - RB Leipzig à 21h (Groupe G)

Chelsea - Valence à 21h (Groupe H)

Ajax - Lille à 21H (Groupe H)

Mercredi 18 septembre

Club Bruges - Galatasaray à 18h55 (Groupe A)

PSG - Real Madrid à 21h (Groupe A)

Oliympiakos - Tottenham à 18h55 (Groupe B)

Bayern Munich - Belgrade à 21h (Groupe B)

Shaktar Donetsk - Manchester City à 21h (Groupe C)

Dynamo Zagreb - Atalanta à 21h (Groupe C)

Athlético de Madrid - Juventus à 21h (Groupe D)

Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moscou à 21h (Groupe D)

Mardi 1er octobre



Real Madrid - Club Bruges à 18h55 (Groupe A)

Galatasaray - PSG à 21h (Groupe A)

Belgrade - Olympiakos à 21h (Groupe B)

Tottenham - Bayern Munich à 21h (Groupe B)

Atalanta - Shaktar Donetsk à 18h55 (Groupe C)

Manchester City - Dinamo Zagreb à 21h (Groupe C)

Lokomotiv Moscou - Athlético de Madrid à 21h (Groupe D)

Juventus - Bayer Leverkusen à 21h (Groupe D)



Mercredi 2 octobre



Genk - Naples à 18h55 (Groupe E)

Liverpool - Salzbourg à 21h (Groupe E)

Slavia Prague - Borussia Dortmund à 18h55 (Groupe F)

Fc Barcelone - Inter Milan à 21h (Groupe F)

Zénith - Benfica à 21h (Groupe G)

Leipzig - Olympique Lyonnais à 21h (Groupe G)

Valence - Ajax à 21h (Groupe H)

Lille - Chelsea à 21h (Groupe H)



Mardi 22 octobre



Galatasaray - Real Madrid à 21h (Groupe A)

Club Bruges - PSG à 21h (Groupe A)

Olympiakos - Bayern Muncih à 21h (Groupe B)

Tottenham - Belgrade à 21h (Groupe B)

Shaktar Donetsk - Dinamo Zagreb à 18h55 (Groupe C)

Manchester City - Atalanta à 21h (Groupe C)

Athlético de Madrid - Bayer Leverusen à 18h55 (Groupe D)

Juventus - Lokomotiv Moscou à 21h (Groupe D)

Mercredi 23 octobre



Genk - Liverpool à 21h (Groupe E)

Salzbourg - Naples à 21h (Groupe E)

Inter Milan - Borussia Dortmund à 21h (Groupe F)

Slavia Prague - FC Bareclone à 21h (Groupe F)

Leipzig - Zénith à 18h55 (Groupe G)

Benfica - Olympique Lyonnais à 21h (Groupe G)

Ajax - Chelsea à 18h55 (Groupe H)

Lille - Valence à 21h (Groupe H)

Mardi 5 novembre 2019



Naples - Salzbourg à 21h (Groupe E)

Liverpool - Genk à 21H (Groupe E)

FC Barcelone - Slavia Prague à 18h55 (Groupe F)

Borussia Dortmund - Inter Milan à 21h (Groupe F)

Zénith - Leipzig à 18h55 (Groupe G)

Olympique Lyonnais - Benfica à 21h (Groupe G)

Chelsea - Ajax à 21h (Groupe H)

Valence - Lille à 21H (Groupe H)

Mercredi 6 novembre



PSG - Club Bruges à 21h (Groupe A)

Real Madrid - Galatasaray à 21h (Groupe A)

Bayern Munich - Olympiakos à 18h55 (Groupe B)

Belgrade - Tottenham à 21h (Groupe B)

Dinamo Zagreb - Shaktar Donetsk à 21h (Groupe C)

Atalanta - Manchester City à 21h (Groupe C)

Lokomotiv Moscou - Juventus à 18h55 (Groupe D)

Leverkusen - Athlético de Madrid à 21h (Groupe D)

Mardi 26 novembre



Galatasaray - Club Bruges à 18h55 (Groupe A)

Real Madrid - PSG à 21h (Groupe A)

Tottenham - Olympiakos à 21h (Groupe B)

Belgrade - Bayern Munich à 21h (Groupe B)

Atalanta - Dynamo Zagreb à 21h (Groupe C)

Manchester City - Shaktar Donetsk à 21h (Groupe C)

Lokomotiv Moscou - Leverkusen à 18h55 (Groupe D)

Juventus - Athlético de Madrid à 21h (Groupe D)

Mercredi 27 novembre



Liverpool - Naples à 21h (Groupe E)

Genk - Salzbourg à 21h (Groupe E)

Slavia Prague - Inter Milan à 21h (Groupe F)

FC Barcelone - Borussia Dortmund à 21h (Groupe F)

Zénith - Olympique Lyonnais à 18h55 (Groupe G)

Leipzig - Benfica à 21h (Groupe G)

Valence - Chelsea à 18h55 (Groupe H)

Lille - Ajax à 21 (Groupe H)

Mardi 10 décembre



Naples - Genk à 18h55 (Groupe E)

Salzbourg - Liverpool à 18h55 (Groupe E)

Borussia Dortmund - Slavia Prague à 21h (Groupe F)

Inter Milan - FC Barcelone à 21h (Groupe F)

Olympique Lyonnais - Leipzig à 21h (Groupe G)

Benfica - Zénith à 21h (Groupe G)

Mercredi 11 décembre



Club Bruges - Real Madrid à 21h (Groupe A)

PSG - Galatasaray à 21h (Groupe A)

Bayern Munich - Tottenham à 21h (Groupe B)

Olympiakos - Belgrade à 21h (Groupe B)

Dinamo Zagreb - Manchester City à 18h55 (Groupe C)

Shaktar Donetsk - Atalanta à 18h55 (Groupe C)

Bayer Leverkusen - Juventus à 21h (Groupe D)

Athlético de Madrid - Lokomotiv Moscou à 21h (Groupe D)

8èmes de finale aller du 18 au 26 février 2020.



8èmes de finale retour du 10 au 18 mars 2020.



Quarts de finale aller du 7 au 8 avril 2020.



Quarts de finale retour du 14 au 15 avril 2020.



Demi-finales aller du 28 au 29 avril 2020.



Demi-finales retour du 5 au 6 mai 2020.



Finale le 30 mai 2020 à Istanbul (Turquie).