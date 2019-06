publié le 06/06/2019 à 10:33

La moitié des Français compte suivre le Mondial dames 2019, selon un sondage Kantar TNS. À deux jours du match d'ouverture France-Corée du Sud, vendredi 7 juin (21h) au parc des Princes, le programme détaillé des retransmissions des 52 rencontres est calé. Elles seront à suivre sur TF1, TMC et/ou Canal+ ou Canal+ Sport.



Après avoir acquis l'intégralité des droits de retransmission le 14 janvier 2016, le groupe TF1 a annoncé qu'il diffuserait tous les matches de l'équipe de France - contre la Norvège le mardi 12 juin (21h) et face au Nigeria le lundi 17 juin (21h) après le match inaugural face à la Corée. Ces trois rencontres seront visibles sur la chaîne éponyme du groupe, la 1. Si Les Bleus poursuivent l'aventure elles continueront sur TF1.

TMC, la petite sœur qui émet sur la TNT, diffusera huit autres rencontres de la phase de groupes : Espagne - Afrique du Sud (8 juin, 18h), Angleterre - Écosse (9 juin, 18h), Angleterre - Argentine (14 juin, 21h), Canada - Nouvelle-Zélande (15 juin, 21h), États-Unis - Chili (16 juin, 15h), Italie - Brésil (18 juin, 21h), Japon - Angleterre (19 juin, 21h) et Suède - États-Unis (20 juin, 21h).

Le groupe TF1 diffusera ensuite six des huit 8es de finale puis toute la fin de la compétition jusqu'à la finale, match pour la 3e place compris, sur TF1 ou TMC. Pour suivre l'intégralité de la compétition, il faut être abonné à Canal+, qui mobilise son antenne principale, son antenne Sport mais aussi la chaîne Décalé pour l'occasion. Au total, 25 des 52 matches seront visible "en clair". Voici le programme.

Coupe du Monde 2019 : le programme télé

Phase de groupes :

Vendredi 7 juin :

21h00 : France - Corée du Sud sur TF1 et Canal+ (groupe A)



Samedi 8 juin :

15h00 : Norvège - Nigeria (groupe A) sur Canal+ Sport

18h00 : Espagne - Afrique du Sud (groupe B) sur TMC et Canal+

21h00 : Allemagne - Chine (groupe B) sur Canal+



Dimanche 9 juin :

13h00 : Australie - Italie (groupe C) sur Canal+ Sport

15h30 : Brésil - Jamaïque (groupe C) sur Canal+ Sport

18h00 : Angleterre - Écosse (groupe D) sur TMC et Canal+ Sport



Lundi 10 juin :

18h00 : Argentine - Japon (groupe D) sur Canal+ Sport

21h00 : Canada -Cameroun (groupe E) sur Canal+ Sport



Mardi 11 juin :

15h00 : Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (groupe E) sur Canal+ Sport

18h00 : Chili - Suède (groupe F) sur Canal+ Sport

21h00 : États-Unis - Thaïlande (groupe F) sur Canal+ Sport



Mercredi 12 juin :

15h00 : Nigeria - Corée du Sud (groupe A) sur Canal+ Sport

18h00 : Allemagne - Espagne (groupe B) sur Canal+

21h00 : France - Norvège (groupe A) sur TF1 et Canal+



Jeudi 13 juin :

18h00 : Australie - Brésil (groupe C) sur Canal+ Sport

21h00 : Afrique du Sud - Chine (groupe B) sur Canal+ Sport



Vendredi 14 juin :

15h00 : Japon - Écosse (groupe D) sur Canal+ Sport

18h00 : Angleterre - Argentine (groupe D) sur TMC et Canal+ Sport

21h00 : Jamaïque - Italie (groupe C) sur Canal+ Sport



Samedi 15 juin :

18h00 : Pays-Bas - Cameroun (groupe E) sur Canal+

21h00 : Canada - Nouvelle-Zélande (groupe E) sur TMC et Canal+ Sport



Dimanche 16 juin :

15h00 : États-Unis - Chili (groupe F) sur TMC et Canal+

18h00 : Suède - Thaïlande (groupe F) sur Canal+



Lundi 17 juin :

18h00 : Afrique du Sud - Allemagne (groupe B) sur Canal+

18h00 : Chine - Espagne (groupe B) sur Canal+ Sport

21h00 : Nigeria - France (groupe A) sur TF1 et Canal+

21h00 : Corée du Sud - Norvège (groupe A) sur Canal+ Sport



Mardi 18 juin

21h00 : Italie - Brésil (groupe C) sur TMC et Canal+ Sport

21h00 : Jamaïque - Australie (groupe C) sur Canal+ Décalé



Mercredi 19 juin :

21h00 : Japon - Angleterre (groupe D) sur TMC et Canal+

21h00 : Écosse - Argentine (groupe D)sur Canal+ Sport



Jeudi 20 juin :

18h00 : Pays-Bas - Canada (groupe E) sur Canal+

18h00 : Cameroun - Nouvelle-Zélande (groupe E) sur Canal+ Sport

21h00 : Suède - États-Unis (groupe F) sur TMC et Canal+

21h00 : Thaïlande - Chili (groupe F) sur Canal+ Sport



8es de finale :



Samedi 22 juin :

17h30 : 1er groupe B - 3e groupe A, C ou D (match 37) sur Canal+

21h00 : 2e groupe A - 2e groupe C (match 38) sur Canal+ Sport



Dimanche 23 juin :

17h30 : 1er groupe D - 3e groupe B, E ou F (match 39) sur Canal+

21h00 : 1er groupe A - 3e groupe C, D ou E (match 40) sur Canal+



Lundi 24 juin :

18h00 : 2e groupe B - 1er groupe F (match 41) sur Canal+

21h00 : 2e groupe F - 2e groupe E (match 42) sur Canal+ Sport



Mardi 25 juin :

18h00 : 1er groupe C - 3e groupe A, B ou F (match 42) sur Canal+ Sport

21h00 : 1er groupe E - 2e groupe D (match 44) sur Canal+



Quarts de finale :



Jeudi 27 juin :

21h00 : vainqueur match 37 - vainqueur match 39 (match 45) sur TF1 ou TMC et Canal+



Vendredi 28 juin :

21h00 : vainqueur match 40 - vainqueur match 41 (match 46) sur TF1 ou TMC et Canal+



Samedi 29 juin :

15h00 : vainqueur match 43 - vainqueur match 44 (match 47) sur TF1 ou TMC et Canal+

18h30 : vainqueur match 38 - vainqueur match 42 (match 48) sur TF1 ou TMC et Canal+



Demi-finales :



Mardi 2 juillet :

21h00 : vainqueur match 45 - vainqueur match 46 sur TF1 ou TMC et Canal+



Mercredi 3 juillet :

21h00 : vainqueur match 47 - vainqueur match 48 sur TF1 ou TMC et Canal+



Match pour la 3e place samedi 6 juillet (17h) sur TF1 ou TMC et Canal+



Finale dimanche 7 juillet (17h) sur TF1 et Canal+