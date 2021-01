Saint-Étienne - Lyon : l'OL va remporter le 122e derby, annonce Florian Gazan

publié le 23/01/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 23 janvier, il l'annonce : l'Olympique Lyonnais va s'imposer à Saint-Étienne, dimanche 24 janvier en clôture de la 21e journée de Ligue, et ainsi remporter le 122e derby de l'histoire entre les deux rivaux - le 1er remonte au 28 octobre 1951, avec une victoire de l'OL 4-2.

Premier argument du chroniqueur : "Les Verts sont plutôt en mode daltonien puisqu’ils sont carrément dans le rouge : avec 19 points en 20 matchs, ils viennent d’égaler le pire bilan du club stéphanois depuis 30 ans. Ils restent sur deux défaites et trois nuls, sont 16e de Ligue 1 et glissent doucement mais sûrement vers la Ligue 2. Je vous l’ai d’ailleurs annoncé il y a deux mois".

"Comme si ça ne suffisait pas, un gentil petit cluster est venu s’installer au centre d’entrainement stéphanois, privant Claude Muel, lui-même positif, de 10 joueurs lors du dernier match perdu à Strasbourg (1-0). Pas de bol : un de plus et la rencontre était reportée selon le règlement. Contre Lyon , ce sera un peu mieux, enfin si je puis dire, puisque Saint-Étienne va récupérer un joueur. C’est déjà ça. Il faut voir le verre à 1/10e plein plutôt qu’à 9/10e vide".

Et si les Lyonnais restent sur une défaite inattendue à domicile face à Metz (0-1), "ils restaient sur une série de huit victoires en 10 matchs", rappelle Florian Gazan. En outre, "Lyon n’a pas le choix : il doit gagner le derby sous peine de voir Paris et Lille creuser l’écart. Et il va le gagner, car vues les circonstances les Gones ont une autoroute pour aller l’emporter à Geoffroy-Guichard, précisément l’A47".