publié le 18/05/2021 à 22:35

Retrouvez un RTL Foot spécial liste de Didier Deschamps, mardi 18 mai, un peu plus de trente minutes après l'annonce des 26 joueurs retenus pour l'Euro (vendredi 11 juin-dimanche 11 juillet). Durant une heure, Éric Silvestro, Xavier Domergue, Nicolas Georgereau et Philippe Sanfourche décortiquent les choix du sélectionneur avec un observateur de choix, Robert Pirès, champion du monde et d'Europe avec "DD" en 1998 et 2000.

Principale surprise, coup de tonnerre qui s'est dessiné dès le milieu de journée, le retour en grâce de Karim Benzema après plus de cinq ans de mise au ban. Didier Deschamps a-t-il raison d'enterrer la hache de guerre ? Comment interpréter ce revirement ? Quelles conséquences pour l'équipe de France, sur le terrain comme en dehors ? Analyse et décryptage.

Retour également sur la première convocation en Bleu du défenseur du Séville FC Jules Koundé (22 ans), formé aux Girondins de Bordeaux. Quel rôle peut-il jouer ? Troisième nom pas vraiment attendu de cette liste par ailleurs très classique, celui de Marcus Thuram, le fils de Lilian, qui avait honoré ses trois premières sélections en novembre mais n'était pas revenu en mars.