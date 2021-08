Reims-PSG : avec l'arrivée de Messi, "on vit un grand moment", estime Omar Da Fonseca

Arrivée de Messi au PSG : "On vit un grand moment", selon Omar Da Fonseca

C'est l'événement sportif de ce dimanche 29 août. 208 chaînes de télévisions vont diffuser la rencontre Reims-PSG. Depuis le temps qu'on en parle, Messi devrait entrer en scène. La vedette argentine va porter officiellement pour la première fois le maillot du PSG en ligue 1 sur la pelouse du stade Auguste Delaune à Reims.

À l'approche du coup d'envoi de la rencontre, Omar Da Fonseca, le consultant de Bein Sport, confie au micro de RTL : "On vit un grand moment, quelque chose d'inespéré". L'arrivée de Messi au PSG et en Ligue 1 a un impact. Pour Omar Da Fonseca, "la ville de Reims, le football, la France à travers le sport et le football (...) sera le centre du monde" ce dimanche soir. Si Messi est un joueur aussi fort c'est parce "qu'il sait faire obéir le ballon", ajoute le spécialiste.

Selon Arnaud Robinet, le maire de Reims, "l'effervescence" est au rendez-vous dans la ville. Le maire a conscience que les caméras du monde entier seront braquées sur Reims ce soir. "Nous devons faire bonne figure sur le terrain mais également dans les tribunes, en supportant bien sûr les rouges et blancs. Mais en faisant un accueil comme il se doit au PSG et Messi", avant d'ajouter que ce soir "doit être la grande fête du football au stade Auguste Delaune".