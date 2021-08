PSG : les grands perdants de l'arrivée de Messi

Messi est la touche finale d'un mercato à la hauteur des ambitions du PSG. Messi, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos... autant de noms qui laissent peu de place à ceux qui avaient déjà du mal à se faire une place.

Si la majorité de ces joueurs sont arrivés libres, à l'exception d'Hakimi, acheté 60 millions d'€ à l'Inter Milan, la masse salariale reste importante, et l'effectif est bien rempli. Un casse-tête pour Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, mais aussi pour certains joueurs qui risquent de voir leur temps de jeu fortement réduit.

Beaucoup de joueurs, surtout aux postes de milieu de terrain et dans le secteur de l'attaque, vont se retrouver bloqués. Certains sont déjà partis, notamment dans le cadre de prêts avec option d'achat. C'est le cas de deux gardiens, Marcin Bulka, prêté à Nice comme doublure de Benitez, et Alphonse Aréola, parti à West Ham en Angleterre. Le jeune défenseur Timothée Pembélé a lui été prêté à Bordeaux.

Le cas Kurzawa

Layvin Kurzawa est un dossier compliqué du côté du club de la capitale. Annoncé comme partant vers la Turquie et Galatasaray, le latéral international français a refusé de s'en aller, préférant une porte de sorite plus huppée et dans un meilleur championnat. Le défenseur de 28 ans a déclaré avoir une préférence pour la Premier League, comme le rapporte le journal L'Equipe.

Sous contrat jusqu'en 2024, Kurzawa n'est pas bien placé dans la hiérarchie de Pochettino. S'il a profité de la rupture des ligaments croisés de Juan Bernat, la saison dernière, pour jouer 24 matchs pour 1 but et 1 passe décisive, il est cet été placé sur la liste des transferts par le club parisien.

Herrera, Icardi et Gueye sur la touche ?

Avec l'arrivée de Messi, la masse salariale du PSG doit être dégraissée, et le PSG regarderait du côté de ses milieux de terrain et de ses attaquants pour le faire. Ainsi, The Guardian rapporte 3 noms qui pourraient bien faire les frais de l'arrivée de l'Argentin : Mauro Icardi, Ander Herrera et Idrissa Gueye.

Si aucune offre n'a été formulée pour ces joueurs, le quotidien anglais fait état de rumeurs sur un retour d'Herrera à Manchester United et envoie Gueye à Newcastle et Icardi à la Roma. Ce dernier, avec 7 petits buts en Ligue 1, était même passé derrière Moise Kean et n'a jamais été à son avantage au PSG. Il pourrait bien retourner en Italie, où il avait fait le bonheur de l'Inter Milan.

Danilo Pereira et Rafinha, déjà fini?

Deux autres joueurs pourraient être sur la sellette en cette fin de mercato côté parisien, bien qu'ils aient rejoint le club de la Capitale il y a pas si longtemps. Rafinha, lui aussi ancien du FC Barcelone, n'a joué que 23 matchs pour 15 titularisations la saison dernière. Même s'il se sent bien à Paris, les pépins physiques et le fait que Pochettino ne compte pas spécialement sur lui forcent le PSG à essayer de lui trouver une porte de sortie.



Pour Danilo Pereira, acheté 20M au FC Porto, son aventure au PSG pourrait bien couper court. 4e dans la hiérarchie derrière Verrati, Paredes et même Gueye, Danilo serait bien inspiré de quitter le PSG pour grappiller du temps de jeu. Mais comme pour tous les noms précédents, aucune offre n'a été faite.