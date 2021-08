Messi au PSG : quand jouera-t-il son premier match ?

La "MNM" : voici le nouveau surnom de ce qui est certainement le trio offensif le plus effrayant en Europe. Messi, Neymar et Mbappé seront les fers de lance de l'attaque parisienne pour la saison 2021-2022, alors que l'arrivée du premier, sextuple ballon d'or, a été officialisée ce mardi 10 août 2021.

Mais avant de voir la triplette alignée, il faudra patienter. La star argentine revient d'un mois de vacances, et ne sera pas opérationnelle tout de suite. Interrogé lors de sa conférence de presse de présentation, le matin du 11 août, le nouvel attaquant du PSG a expliqué ne pas savoir à partir de quand il pourra fouler les pelouses françaises : "Je ne sais pas, pour être honnête. Je reviens de vacances, j'ai été arrêté plus d'un mois. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté. J'espère que ce sera le plus tôt possible, car je veux jouer. Mais je ne peux pas donner une date."

Alors qu'il sera présenté au public lors de la réception de Strasbourg ce samedi 14 août à 21h au Parc des Princes (en direct sur RTL et Canal+), Lionel Messi ne devrait pas fouler la pelouse du Parc des Princes de sitôt. Le déplacement à Brest pour la 3e journée semble aussi trop proche. Une première date de reprise probable pour l'Argentin serait le déplacement à Reims pour la 4e journée, le 29 août, juste avant la trêve internationale. Il pourrait donc jouer devant son nouveau public contre Clermont, le week-end du 12 septembre.