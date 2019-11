Real-PSG : découvrez les compos probables sans Neymar

Marquinhos, Thiago Silva, Neymar et Kylian Mbappé à Madrid le 25 novembre 2019

publié le 26/11/2019 à 16:15

Le verdict ne tombera que sur les coups de 20 heures, une heure avant le coup d'envoi, mais la tendance s'intensifie : Neymar devrait débuter sur le banc des remplaçants du PSG sur la pelouse du Real Madrid, mardi 26 novembre (21h). Son entraîneur Thomas Tuchel ne le juge pas à 100%, quatre jours après son retour en Ligue 1 face à Lille après six semaines d'absence sur blessure.



Kylian Mbappé, lui, semble en revanche totalement remis du virus qui l'a frappé la semaine dernière. Le prodige de 20 ans est pressenti pour démarrer à gauche de l'attaque parisienne, avec les deux hommes forts du moment, les Argentins Mauro Icardi en pointe et Angel Di Maria à droite. Neymar pourrait suppléer le Français à l'heure de jeu.

Pour le reste, ce devrait être du classique avec Keylor Navas dans les buts, une défense composée de Thomas Meunier, Thiago Silvao, Presnel Kimpembe et Juan Bernat, et un milieu à trois avec Idrissa Gueye, Marquinhos et Marco Verratti.

Retours de Ramos et Marcelo au Real

Côté Real, Zinédine Zidane va sans doute se passer de Gareth Bale au coup d'envoi et aligner son équipe du moment. Par rapport au match aller largement remporté par le PSG (3-0) le 18 septembre, Sergio Ramos effectue son retour en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane, de même que Marcelo sur le côté gauche.

Déjà qualifié pour les 8es de finale, Paris s'assurera la 1re place du groupe A de la Ligue des champions en cas de match nul. Le Real a besoin d'un succès pour décrocher son billet si Bruges s'impose à Galatasaray dans le même temps.

Real-PSG : les compos mprobables

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard

PSG : Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Mbappé