Rien ne va plus pour le PSG en cette fin de saison 2018-2019. Si le club de la capitale a bien décroché son huitième titre de champion de France dimanche 21 avril, il vient de perdre quatre de ses cinq derniers matches, le dernier en date à Montpellier (3-2) mardi 30 avril, trois jours après la défaite en finale de Coupe de France face à Rennes (6 tirs au but à 5).



Avec les revers plus tôt dans la saison contre Guingamp, à Lyon et face à Manchester United, l'addition grimpe à sept défaites. Du jamais vu sur une même saison depuis 2011-2012. Symbole de ce naufrage, le jeune défenseur Presnel Kimpembe (23 ans), encore auteur d'un but contre son camp dans l'Hérault, où Paris a mené 2-1 avant de couler dans les dix dernières minutes.

"Vous savez, on a que ce qu'on mérite, juge l'ancien milieu et entraîneur parisien Laurent Fournier (54 ans). Quand on est incapable de se remobiliser pour un match contre Manchester où on a gagné 2-0 à l'aller et qu'on se fait éliminer, quand on fait 20 minutes exceptionnelles contre Rennes et qu'après on manque d'humilité parce qu'on croit que ça va être facile... Je crois qu'il faut que tout le monde se remette en question rapidement".

Vous mettez un gamin dans la merde alors que vous vous avez été champion du monde Laurent Fournier Partager la citation





"C'est un manque de professionnalisme, poursuit celui qui n'occupe aucun banc de touche en ce moment. Quand vous avez des joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités... Je vais revenir sur le tir au but de samedi, où vous avez des internationaux comme Kimpembe et Verratti qui laissent un joueur comme Nkunku aller tirer le sixième penalty : c'est dommage parce que vous mettez un gamin dans la merde alors que vous vous avez été champion du monde, vous jouez en équipe d'Italie et vous ne prenez pas vos responsabilités".



Il reste quatre matches à disputer pour le Paris Saint-Germain d'ici au samedi 25 mai : contre Nice, à Angers, face à Dijon et sur la pelouse de Reims. Ensuite, il y aura sans doute un grand ménage dans l'effectif, peut-être aussi au poste d'entraîneur et dans l'organigramme du club.