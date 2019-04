publié le 30/04/2019 à 15:15

"Il y a des jeunes joueurs qui semblent perdus. Ils devraient plus écouter que parler". Voilà ce qu'a déclaré Neymar au sortir de la finale de la coupe de France perdue aux tirs au but face à Rennes, samedi 27 avril. Une déclaration qui remet en cause l'implication et le positionnement de certains jeunes au sein du groupe parisien.



Le journal Le Parisien affirme trois jours plus tard que les propos de la star brésilienne de 27 ans étaient en premier lieu destinés à Presnel Kimpembe (23 ans) et Alphonse Areola (26 ans), tous deux sacrés champions du monde avec l'équipe de France l'été dernier en Russie.

Face à Rennes, le premier a permis aux Bretons de revenir à 2-1 en marquant contre son camp à la 40e minute ; le second n'a arrêté aucun des six tirs au but qui se sont présentés à lui lors de la séance finale.

Remplaçants en Russie

Le quotidien francilien explique que Neymar serait agacé par l'assurance affichée par les deux jeunes Français depuis leur victoire au Mondial. Il ne comprendrait pas que Kimpembe et Areola, remplaçants dans le groupe de Didier Deschamps, s'attribuent le trophée suprême au même titre que Kilian Mbappé, qui, lui, fût un grand artisan de la victoire finale.