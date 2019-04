publié le 30/04/2019 à 15:39

La liste des potentiels futurs entraîneurs du Paris Saint-Germain va-t-elle s'allonger chaque jour ? Lundi 29 avril, deux jours après la défaite du club de la capitale en finale de la Coupe de France face à Rennes, les noms de José Mourinho et Arsène Wenger ont resurgi pour succéder à un Thomas Tuchel fragilisé selon de nombreux observateurs.



L'entraîneur allemand de 45 ans va-t-il en effet être débarqué un an seulement après son arrivée et alors qu'il vient tout juste de prolonger et revaloriser son contrat ? Le précédent Laurent Blanc laisse cette porte ouverte. Les prétendus contacts entre le président Nasser Al-Khelaïfi et d'autres techniciens existent ainsi peut-être réellement.

La dernière rumeur vient d'Italie, mardi 30 avril, et plus précisément du quotidien La Republica : Paris aurait pris la température du côté d'Antonio Conté, libre de tout engagement depuis le 12 juillet 2018 et son licenciement de Chelsea. L'ancien milieu de terrain est resté deux ans en Angleterre, décrochant le titre de champion en 2017 et la Coupe en 2018.

Apprécié à la Juve et à la tête de la Squadra Azzura

Actuellement âgé de 49 ans, le natif de Lecce s'est bâti une solide réputation sur le banc de la Juventus Turin de 2011 à 2014 (trois titres de champion), avant de prendre les rennes de la sélection italienne, à qui il a redonné un visage plus conquérant (quart de finaliste de l'Euro 2016 après une élimination au 1er tour du Mondial 2014, précédant son arrivée).



Annoncé proche du Real Madrid en octobre dernier avant la nomination nde Santiago Solari puis le retour de Zinédine Zidane, Conte à aussi l'étiquette d'un personnage clivant mais qui sait gérer un effectif de stars. Reste que Tuchel est désormais sous contrat avec Paris jusqu'en 2021.