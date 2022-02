PSG-Real : découvrez les compos probables avec Benzema titulaire côté madrilène

Le doute ne sera définitivement levé que vers 20h, une heure avant le coup d'envoi lors de la transmission à l'UEFA des compositions de départ officielles. Mais la tendance est bien à une titularisation de Karim Benzema à la pointe de l'attaque du Real Madrid pour le 8e de finale aller de Ligue des champions face au PSG au Parc des Princes, mardi 15 février (21h).

Seul joueur madrilène présent en conférence de presse de veille de match - un indice ? -, le Français de 34 ans s'est déclaré "à 100%" dans la tête, et pour lui c'est "le plus important". "J'ai bien récupéré (d'une blessure à la cuisse gauche, ndlr). Mais il faut que j'aie des sensations sur le terrain".

Ces sensations, "KB9" le meilleur buteur du Real (24 buts encore cette saison) les a visiblement eu lors de l'entraînement collectif qui a suivi, le premier auquel il a participé en intégralité depuis trois semaines. S'il va sans doute manquer de rythme, Carlo Ancelotti va certainement l'aligner. "Cela fait presque un mois qu'il ne joue pas, mais c'est Karim, pas un nouveau joueur qui doit s'adapter", a dit l'Italien.

Donnarumma ou Navas ?

Le Real devrait aussi pouvoir compter sur l'autre Français de son effectif, le latéral gauche Ferland Mendy, lui aussi remis de blessure juste à temps. Thibaut Courtois prendra place dans les buts, Eder Militao et David Alaba en défense centrale, Dani Carvajal à gauche. Au milieu, la redoutable et expérimentée triplette Luka Modric-Casemiro-Toni Kroos est partante. Vinicius Junior et Marco Asensio devraient épauler Benzema devant.

Du côté du PSG, la principale incertitude concerne, comme à chaque match ou presque, le poste de gardien. Gianluigi Donnarumma semble posséder une longueur d'avance sur Keylor Navas pour débuter derrière une défense classique avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes.

Qui avec Verratti au milieu ?

Qui accompagnera l'indispensable Marco Verratti au milieu ? Mauricio Pochettino a certifié que Idrissa Gueye, de retour de la CAN et numéro 2 dans la hiérarchie n'était pas apte à débuter. Faut-il croire l'Argentin sur parole ? Si oui, Danilo Pereira semble son remplaçant naturel, le troisième billet revenant à Leandro Paredes, pourtant décevant la plupart du temps.

Devant, sont attendus Angel Di Maria, Lionel Messi et bien sûr Kylian Mbappé, l'homme qui avait traumatisé le Barça en 8e de finale aller la saison dernière avec un triplé au Camp Nou (victoire du PSG 4-1). Remis de son entorse à la cheville gauche, Neymar devrait au mieux disputer quelques minutes.

PSG-Real : les équipes de départ probables

PSG : Donnarumma (ou Navas) - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema (cap.), Vinicius