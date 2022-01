Real Madrid : comment Karim Benzema inscrit son nom dans la légende du club

La barre symbolique des 300 buts est franchie. Auteur des premiers et dernier buts lors de la victoire (4-1) du Real Madrid face à Valence, samedi 8 janvier, Karim Benzema est encore un peu plus entré dans l'histoire du club le plus titré au monde. Le voilà à 301 réalisations en 584 matches.

Ne restent plus devant lui que Alfredo Di Stefano (308), Raùl (323) et Cristiano Ronaldo (450). Jusqu'où ira l'ancien Lyonnais ? Comment est-il parvenu à durer aussi longtemps au top avec le géant espagnol (13e saison en cours) ? Sa possible future association au quotidien avec Kylian Mbappé fait-elle saliver ?

