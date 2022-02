Lionel Messi et Kylian Mbappé avec le PSG au Parc des Princes le 12 décembre 2021

Le sujet du jour. Ce mardi 15 février aura lieu le 8e de finale de Ligue des Champions opposant le PSG au Real Madrid. Il s'agit d'un choc très attendu entre deux mastodontes du football européen. Ce match sera particulièrement scruté au niveau international. Pour le coup, médiatiquement, c'est le PSG qui prend l'ascendance sur le Real Madrid.



Pourquoi on en parle ? Cet affrontement est aussi un match de vedettes, avec Messi, Neymar, Mbappé d’un côté et Benzema, Modric et Courtois de l’autre. Les supporters espagnols sont-ils confiants à l'approche de ce match ? Que pensent-ils de Kylian Mbappé ? Quel est le principal enjeu de cette rencontre ?



L'analyse. "Il y aura tout simplement 35 télévisions du monde entier au Parc des Princes pour cette rencontre. On est qu'au stade des 8e de final mais c'est du niveau d'une finale de Ligue des champions. Ça montre bien qu'on est sur un choc des géants qui mobilise toute la planète football", explique Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL.





