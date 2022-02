PSG-Real Madrid : Paris va s'imposer grâce à Lionel Messi, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 12 février, sa grosse cote porte sur le 8e de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. "Et mon pari, c’est que Paris va l’emporter au Parc des Princes grâce à Lionel Messi".

"La dernière fois que le PSG a battu les Madrilènes dans un match à élimination directe, c’était il y a 29 ans, rappelle le chroniqueur : le mythique 4-1 avec la tête décisive d’Antoine 'Casque d’Or' Kombouaré dans les arrêts de jeu. Messi avait cinq ans, Neymar un an et Mbappé moins cinq ans. Kylian qui est plus à l’aise, manque de bol pour Paris, contre le FC Barcelone (quatre buts marqués), que contre le Real (un)".

"Heureusement, le Real Madrid est l'une des victimes préférées de Messi, poursuit Gazan. C’est d’ailleurs l’équipe qu’il a le plus affronté dans sa carrière, avec le Barça évidemment : 45 matches pour 15 défaites seulement, et à la clef 26 buts, dont six sur penalty et deux sur coup franc. Bon, léger bémol, le dernier c’était y a quatre ans. Enfin, ce bon Lionel a délivré 14 passes décisives face aux Merengues".

"Là, je sais que vous allez me rétorquer que le Messi du PSG est pour le moment au Messi du Barca ce que le foie gras est à la mousse de canard : ça ressemble mais c’est moins bon. L'Argentin a marqué sept buts en 19 matches avec Paris. Mais cinq de ces sept buts ont été inscrits en Ligue des champions, où là il tourne à une moyenne de un but par match".