Real Madrid : ce que l'on sait de la blessure de Karim Benzema

L'échéance est à la fois encore lointaine tout en se rapprochant à grand pas. Le Real Madrid pourra-t-il compter sur Karim Benzema lors du 8e de finale aller de Ligue des champions face au PSG, au Parc des Princes, le mardi 15 février prochain (retour le mercredi 9 mars) ? Si oui, combien de matchs aura-t-il alors dans les jambes ? L'attaquant de 34 ans est sorti touché à la cuisse gauche lors du match face à Elche (2-2), dimanche 23 janvier en Liga.

L'international français a cédé sa place par précaution au Serbe Luka Jovic à la 58e minute du match de la 22e journée, après avoir manqué un penalty (33e). Il est sorti de la pelouse en se touchant l'arrière de la jambe gauche. Ménagé trois jours plus tôt en 8es de finale de Coupe du Roi, "KB9" était sur une excellente série de sept buts marqués sur ses sept derniers matches toutes compétitions confondues. Il n'a pas eu de gros souci physique cette saison, et évolue dans une des meilleures formes de sa carrière.

Benzema souffrirait d'une blessure aux ischios jambiers. Une première IRM est prévue lundi 24 janvier dans la soirée pour faire un premier point sur la durée de son indisponibilité. Si le staff s'est dans un premier temps montré rassurant, l'entraîneur Carlo Ancelotti a ensuite concédé que ce n'était "pas le même problème" que celui rencontré face à la Real Sociedad début décembre. L'avant-centre avait alors été absent une semaine.

Le Real ne rejoue pas avant le 2 février

De fait, le capitaine madrilène va bénéficier de 10 jours plein de repos puisque le Real ne rejoue pas avant le mercredi 2 février, en quarts de finale de Coupe du Roi chez l'Athletic Bilbao. Avant Paris, il y aura deux autres rencontres au programme en championnat d'Espagne : face à Grenade le dimanche 6 février et à Villareal, probablement le samedi 12, trois jours avant ce 8e aller tant attendu.

Par ailleurs, Karim Benzema a été victime d'un cambriolage pendant ce match contre Elche. "Le joueur s'est rendu compte de ce qui s'était passé en rentrant chez lui après la rencontre et en découvrant que tout avait été retourné dans la maison", ont précisé des sources policières, ajoutant que ce qui avait été dérobé n'était pas connu dans l'immédiat.

Selon les premières constatations, les voleurs ont escaladé la clôture extérieure de la propriété et sont entrés dans la maison en cassant une baie vitrée. Benzema est le dernier footballeur en date cambriolé pendant qu'il dispute une partie. En octobre 2019, la garde civile espagnole et Europol avaient annoncé le démantèlement d'un réseau de cambrioleurs qui comptaient parmi leurs objectifs principaux des joueurs de l'Atlético et du Real Madrid.