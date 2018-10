publié le 29/10/2018 à 15:18

Coup de tonnerre à l'heure de l'annonce officielle des compositions d'équipes, dimanche 28 octobre, à peu près une heure avant le coup d'envoi du "Clasico" OM-PSG. Côté marseillais, Rudi Garcia décide de se passer de véritable attaquant de pinte, laissant Valère Germain et Kostas Mitroglou sur le banc. Côté parisien, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sont remplaçants. C'est Éric Choupo-Moting qui débutera en pointe.



Mappé et Rabiot ont-ils ressenti une gêne physique au dernier moment ? Sont-ils sanctionnés pour leur prestation face à Naples en Ligue des champions quatre jours plus tôt (2-2) ? Pour un autre motif ? Très vite, plusieurs sources annoncent un retard à la causerie d'avant-match. Version finalement validée par Tuchel en personne après la rencontre remportée par les Parisiens (0-2).



"Nous avons décidé avant le match dans l'hôtel qu'ils ne commencent pas, a expliqué l'Allemand. C'était dommage parce que je n'aime pas jouer sans Kylian et Adrien. Mais c'était nécessaire (...) C'était une décision très difficile à faire avant un grand match comme un 'Clasico'", a-t-il ajouté, l'air peiné. Mbappé est finalement entré à la 62e minute à la place de Choupo-Moting et n'a mis que trois minutes pour trouver le chemin des filets. Rabiot a aussi eu droit à quelques minutes en remplaçant Angel Di Maria à la 79e minute.

Nous avons souffert de leur absence mais c'est un problème interne Neymar Partager la citation





En zone mixte, Neymar a bien voulu répondre à une question sur ses sanctions. "Je pense qu'ils doivent respecter les horaires et ils ne l'ont pas fait au final, a lâché le Brésilien (...) Ce sont de grands joueurs, très importants pour notre équipe. Nous avons souffert de leur absence mais c'est un problème interne. Nous étions à leurs côtés et au final Mbappé est sorti du banc et a fini par nous libérer et régler la situation".



Le numéro 10 de la Seleçao s'est également exprimé sur les projectiles lancés à chaque fois qu'il a été amené à frapper un corner. "Je pense que les autorités, pas seulement l'arbitre mais les personnes qui gouvernent le football français doivent agir, estime-t-il. Cela ne peut plus se produire car c'est la même chose à chaque fois que nous jouons ici, avec des fans qui nous lancent des projectiles. C'est dangereux, cela peut nous couper et je n'aime pas ça".