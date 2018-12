publié le 19/12/2018 à 18:30

Véronique Rabiot sort enfin du silence, après plusieurs jours de rumeurs autour de son fils de 23 ans, Adrien, joueur professionnel du PSG depuis 2012. Son contrat arrive à terme en juin et il a des envies d'ailleurs. Il se verrait bien dans un autre club. Mais le club de la capitale veut à tout prix lui faire prolonger son contrat. Une mise au point s'impose. C'est Philippe Sanfourche, du service des sports de RTL, qui a rencontré Mme Rabiot. Retrouvez l'entretien intégral.



Vous sortez de votre silence, pour quelle raison ?

"C'est vrai que je m'exprime rarement. Je pense qu'il vaut mieux que je reste dans l'ombre la plupart du temps mais, alors que le président du club nous dit depuis toujours que le club est une grande famille - ce avec quoi je suis d'accord et j'ai toujours respecté les règles et le protocole, je n'ai jamais dénigré le club -, aujourd'hui, je suis attaquée par le club en la personne d'Antero Henrique et donc je m'autorise à sortir du silence pour répondre".



Je cite les mots du directeur sportif : il vous accuse d'être déloyale. Selon lui, vous auriez laissé pensé au club que vous alliez signer cette prolongation et aujourd'hui ce ne serait plus le cas.

"Il faut revenir un peu en arrière. Lors du mercato d'été, j'avais signifié à monsieur Henrique, comme on doit le faire, que je voulais qu'Adrien soit mis sur la liste des transferts puisque Adrien voulait quitter le club et qu'on l'avait clairement dit. Je ne vois pas en quoi j'ai été déloyale. Le club n'a pas souhaité vendre Adrien. Il y a eu une proposition de Barcelone pendant le mercato. Le club a refusé, le club a totalement le droit de refuser, d'ailleurs ils nous répondent que la proposition a été faite la veille de la fermeture. Ils ont le droit de refuser de vendre le joueur mais on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, que j'ai été déloyale. Ensuite, effectivement, la situation devient très très compliquée puisque le joueur peut partir et que le club ne peut pas le laisser partir.

Cette décision de quitter le club, elle est ferme, définitive, il n'y a rien qui peut la changer ?

"Non, bien sûr, elle est ferme et définitive parce que la situation aujourd'hui, comme tout le monde sait, s'est totalement dégradée. Comment vous dire, non, ce n'est plus possible de revenir en arrière, évidemment non".

Le club, toujours dans la voix d'Antero Henrique, menace le joueur de ne plus le faire jouer jusqu'à nouvel ordre s'il ne signe pas cette prolongation. Le syndicat professionnel des joueurs, l'UNFP, s'est positionné très clairement en votre faveur contre le PSG, estimant que c'est une entrave à sa liberté, parle même de faute grave. Ce soutien vous rassure-t-il ?

"Me rassure, non, me fait plaisir mais certains penseront que peut-être ça a été orchestré par moi alors que pas du tout, j'ai été la première a être très étonnée que l'UNFP soutienne Adrien et en même temps agréablement surprise. Comme je le disais à Philippe Lafont que j'ai appelé ce matin pour le remercier, je n'aurais pas pensé à demander le soutien de l'UNFP. Oui ça me fait plaisir parce que je vois que très peu de gens qui se lèvent pour prendre la défense d'Adrien, dans un pays où effectivement on parle beaucoup des droits de l'Homme, et donc que l'UNFP se positionne, c'est important. J'ai vu aussi ce matin sur les réseaux qu'un avocat que je ne connaît pas non plus a parlé en disant que c'était une faute grave. Tout le monde le sait que c'est une faute grave".



"Ce que dit le communiqué de l'UNFP, c'est que c'est à la mode, moi je ne le savais pas (...) C'est effectivement très grave que ce soit à la mode. Nous on avait déjà été confrontés il y a quatre ans au moment de la prolongation d'Adrien mais effectivement ce sont des pratiques qui ont court et bien sûr que personne n'accepterait ce genre de situation dans n'importe quelle entreprise française".



Il y a quatre ans la situation était similaire, Adrien Rabiot était arrivé au terme de son contrat et pour l'inciter, l'obliger à signer une prolongation il avait été mis sur le banc.

Oui, la situation était la même il y a quatre ans. On dit toujours que la situation est compliquée avec nous. Je ne vois pas en quoi elle est compliquée : c'est très simple, Adrien veut partir, le club ne veut pas le laisser partir. Mais tout le monde le sait dans le monde du football que ce sont des pratiques qui ont lieu : le joueur ne joue plus pour qu'il signe sa prolongation. À l'époque Adrien avait 19 ans, il n'a pas résisté, il a signé une prolongation. Aujourd'hui il en a 23. Ce qu'il fait aujourd'hui, il achète sa liberté. Il achète sa liberté".



Est-il préparé à cette période qui va être forcément difficile, psychologiquement, sportivement. La carrière d'un footballeur est courte, six mois c'est énorme ?

"Oui c'est énorme six mois dans la carrière d'un footballeur professionnel, un footballeur de haut niveau comme Adrien. Il est préparé, forcément non, parce qu'on est jamais préparé à autant de violence parce que c'est très violent. Mais il est obligé de l'accpeter. C'est la seule façon pour lui d'être libre".



Est-ce pour vous c'est envisageable qu'Adrien Rabiot quitte le PSG dès le mercato d'hiver ?

"Alors là ça ne dépend pas de nous donc il m'est difficile de répondre à votre question".



On lit, on entend beaucoup de rumeurs concernant des éventuels accords, des discussions qui auraient déjà été engagées avec d'autres clubs, et notamment le FC Barcelone. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ?

"Je vais vous dire, les rumeurs on a l'habitude dans le football, nous particulièrement, ça fait des années qu'il y a des rumeurs sur Adrien, sur moi. Il n'y a aucun accord avec aucun club à aucun moment. Je ne sais pas qui a lancé cette rumeur. Je pense que ça arrange peut-être certaines personnes de le croire. Moi j'ai toujours respecté les règles et les protocoles, tout le monde le sait. Nous n'avons le droit de parler avec aucun club avant le 1er janvier et je ne parlerai avec aucun club avant le 1er janvier".



Quelles sont les raisons principales pour lesquelles à 23 ans il souhaite partir dans un autre club ?

"C'est complexe, c'est une question difficile que vous posez là. Les raisons, il y en a plein, forcément, elles sont toutes liées. C'est normal de toute façon pour un footballeur professionnel, ça ne choque personne d'habitude de voir que les joueurs se déplacent, voyagent, tout le monde le fait, tous les joueurs changent de club, restent deux saisons là ou trois. Adrien, ça fait combien de saison qu'il est au PSG ? Et on ne comprend pas qu'aujourd'hui il a envie d'une nouvelle aventure. Alors on dit 'oui, mais il a été formé ici, il devrait rester dans son club'. Mais est-ce que les parents, parce qu'ils éduquent leurs enfants, les gardent toute la vie avec eux ? Non. Bien sûr qu'on forme des jeunes et on les laisse après vivre leur carrière. C'est comme dans n'importe quelle entreprise, comme n'importe quel salarié qui aurait envie d'aller se former ailleurs et vivre de nouvelles aventures et connaître de nouveaux challenges. C'est normal pour un footballeur professionnel de vouloir bouger et changer de club. Ça n'a rien d'étonnant".



Beaucoup de supporters du PSG se positionnent assez durement vis-à-vis d'Adrien Rabiot. Quel est le message que vous pouvez leur envoyer ?

"Je regrette que les supporters ne comprennent pas mais en même temps je ne leur en veux pas parce que je pense qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Effectivement quand je regarde le match hier et que je vois la banderole 'Rabiot on n'a pas besoin de toi', je dis ils n'ont pas toujours dit ça. En début de saison, Adrien était le seul à jouer dans l'équipe quand les autres joueurs étaient encore en sélection. Je pense que même le club était content qu'Adrien ne soit pas parti en sélection parce qu'il était là dès le début du championnat et que du coup on a pu se reposer sur lui, et d'ailleurs il était capitaine. On l'a fait jouer jusqu'à la mi-octobre et il a toujours répondu présent, donc je ne comprend pas les supporters, mais je vous dit en même temps je pense qu'ils n 'ont pas les bonnes informations et ils ont mauvaise mémoire puisque Adrien est l;à depuis 2010, qu'il a toujours été professionnel, à l'entraînement, sur les matches, même quand il devait jouer en numéro 6, où on sait très bien que ce n'est pas un poste qu'il affectionne. Il a toujours salué les supporters. Adrien a toujours aimé le Paris Saint-Germain et ce n'est pas parce qu'il décide de partir et d'aller vivre une nouvelle aventure qu'il n'aime plus le Paris Saint-Germain".