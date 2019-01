PSG : mercato, cas Rabiot... Vers une guerre des chefs entre Tuchel et Henrique ?

publié le 28/01/2019 à 14:27

Début d'année 2019 tendu pour le PSG. Sur le terrain, hormis l'élimination en Coupe de la Ligue face à Guingamp au Parc des Princes, tout va bien, à l'image de cette dernière victoire (4-1) face à Rennes en championnat. Mais en coulisses, la situation se tend. Alors que la tuile Neymar devrait en principe souder le club de la capitale, c'est au contraire un bras de fer qui s'intensifie en interne.



D'un côté, la direction sportive personnifiée par le Portugais Antero Henrique (50 ans). De l'autre l’entraîneur allemand Thomas Tuchel (45 ans), agacé, qui voit les blessures s'accumuler et la date de clôture du marché des transferts arriver à grands pas (jeudi 31 janvier à minuit) sans qu'aucune recrue ne soit officialisée à ce jour.

"Tout le monde m'a dit oui, oui, oui, oui, mais c'est jour après jour après jour, vient de raconter le coach. J'espère que tout le monde sait que les ventes se terminent. On n'a quoi, trois jours ? On a des objectifs dans ce club (...) On doit avoir des joueurs". Les noms de Leandro Paredes, Julian Weigl ou Idrissa Gueye ont circulé mais rien n'était signé lundi 28 janvier en début d'après-midi.

Contacts entre Tuchel et Wenger

Tension sur le dossier mercato. Tensions aussi sur le cas Adrien Rabiot, puni par Henrique alors que Tuchel voudrait le faire jouer. Dans ce contexte, difficile de ne pas interpréter les récents échanges nourris entre l’entraîneur allemand et l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger, comme RTL vous le révélait la semaine passée. La guerre des chefs au PSG est peut-être en passe d'être déclarée, pas forcément au meilleur moment de la saison.