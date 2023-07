PSG : pourquoi un départ de Marco Verratti en Arabie saoudite marquerait la fin d'une ère

Ils ne sont pas nombreux, les joueurs du PSG à avoir vécu une bonne partie des joies et des désillusions du club version Qatar. Le défenseur brésilien Marquinhos, présent depuis 2013, est l'un d'entre eux. Mais le capitaine parisien pourrait bientôt être le seul rescapé des débuts de l'ère qatari. Marco Verratti, l'emblématique milieu de terrain italien arrivé en 2012, pourrait bientôt rejoindre à son tour l'Arabie saoudite. Selon de nombreux médias français et italien, le joueur aurait donné son accord pour un transfert dans le club d'Al-Hilal. Le Parisien et la Gazzetta dello sport évoquent un contrat de trois ans avec un salaire annuel mirifique d'une cinquantaine de millions d'euros.

Les dirigeants saoudiens, présents à Paris après avoir tenté sans succès d'enrôler Kylian Mbappé, ont offert 30 millions d'euros au PSG pour s'offrir "il gufetto", le "petit hibou". Les négociations ne sont cependant pas encore conclues, alors que les champions de France en titre espèrent en tirer un prix nettement plus élevé, selon L'Equipe. Mais un départ de Marco Verratti, autrefois inenvisageable, marquerait bel et bien la fin d'une époque.

Un petit inconnu devenu géant

Quand Marco Verratti débarque au PSG à l'été 2012, personne ou presque ne prête attention à ce petit Italien inconnu d'un mètre 65. Oui, ce prometteur milieu de terrain de 19 ans a impressionné en participant à la montée en Serie A de son club formateur, Pescara. Mais Verratti, acheté une dizaine de millions d'euros, arrive dans l'ombre d'immenses stars, comme Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Pourtant il s'impose rapidement et devient un titulaire indiscutable, qui régale autant le public que ses coéquipiers par sa technique soyeuse. Au fil des années, l'Italien fait figure de cadre, malgré les nombreuses déceptions en Ligue des champions.

S'il ne parvient pas à remporter ce titre si désiré avec le PSG, il devient champion d'Europe avec l'Italie en 2021. À Paris, il marque tout de même l'histoire en disputant 416 matches depuis son arrivée onze ans plus tôt, soit le deuxième joueur le plus capé du club derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres. Et avec 9 sacres en Ligue 1, il est même le joueur le plus titré de l'histoire du championnat de France.

Un symbole d'un PSG en échec

Sauf que ces dernières années, l'étoile de Marco Verratti a pâli. La faute à des performances en dents de scie, à des blessures à répétition et, aussi, à une certaine lassitude chez les supporters comme chez les observateurs. Car le milieu de terrain italien symbolise, avec d'autres joueurs comme Marquinhos et Presnel Kimpembe, ce PSG incapable de passer un cap sur la scène européenne. Son hygiène de vie, tout comme son irrégularité lors des grandes rencontres, ont régulièrement été la cible de vives critiques. Sa propension à se plaindre sans arrêt auprès des arbitres, sans changer de comportement au fil des années, a aussi agacé une partie du monde du foot.



La statue de Verratti n'est désormais plus indéboulonnable. Selon plusieurs médias, le président Nasser Al-Khelaïfi ne le considère plus comme intransférable. Le petit Italien, après des années d'amour avec le PSG, pourrait lui aussi s'être lassé de tant de critiques. À 30 ans, Marco Verratti a en tout cas encore quelques années de haut niveau devant lui.

Trouver le juste milieu

Certes, le "petit hibou" sort d'une dernière saison très moyenne. Mais il reste, pour le moment, le meilleur milieu de terrain de l'effectif actuel du PSG. Dans ce secteur sinistré depuis des années et les départs de Blaise Matuidi et de Thiago Motta, l'Italien a toujours été essentiel pour ses entraîneurs. Sans lui, les Parisiens devraient s'en remettre à l'Uruguayen Manuel Ugarte, ce jeune milieu sans références acheté 60 millions d'euros au Sporting Portugal, et à Vitinha et Fabian Ruiz, deux grosses déceptions de la saison dernière.

Il paraît donc impensable que Marco Verratti ne soit pas remplacé s'il venait à partir. Mais quel milieu de terrain de niveau international acceptera de venir dans ce PSG-là ? Le dossier Bernardo Silva, l'exceptionnel Portugais de Manchester City, n'a pour l'instant pas avancé. La page Verratti ne sera pas simple à tourner.