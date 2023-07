Anne Hidalgo au soutien de Kylian Mbappé : "Je ne comprends pas à quoi joue le PSG"

La mise à l'écart de Kylian Mbappé par le Paris Saint-Germain, à l'heure de s'envoler au Japon et en Corée du Sud pour une tournée fortement lucrative, fait parler au-delà de la sphère sportive. Interrogée sur ce dossier, la maire de Paris Anne Hidalgo a pris position ce mardi 25 juillet sur RMC et BFMTV.

"Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG", a déclaré l'édile, allant de facto au soutien du capitaine des Bleus. "Ils ont le meilleur joueur du monde. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde" et "ils sont prêts à ne pas le faire jouer", s'étonne Anne Hidalgo.

La position ferme du Paris Saint-Germain, qui refuse de voir le joueur partir libre l'année prochaine alors que l'attaquant a une année supplémentaire en option, prend un risque énorme, notamment sportivement. "Évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire et que j'aimerais le garder à Paris", a assuré Anne Hidalgo. "Je crois que c'était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris. Donc la question, c'est plutôt : à quoi joue le PSG ?".



Un conflit entre Hidalgo et les Qataris

La sortie de la maire de la capitale intervient au lendemain d'un accord donné par le PSG au club saoudien d'Al-Hilal pour discuter avec Kylian Mbappé, sur la base d'un transfert à 300 millions d'euros. En complément, CBS avait indiqué que le salaire proposé au joueur atteindrait les 700 millions pour... une seule saison.

De plus, Anne Hidalgo est en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec les dirigeants qataris du PSG, sur fond de refus de vendre le Parc des princes. La mairie reste inflexible à ce sujet, au point que les patrons du club ont brandi la menace d'un départ au Stade de France.



