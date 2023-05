PSG : Messi, Neymar et Verratti sous le feu des critiques

Marco Verratti et Neymar avec le PSG au Parc des Princes le 13 août 2022

Au-delà du Camp des Loges, le centre d'entraînement du club de la capitale, le PSG a renforcé la sécurité devant le domicile de plusieurs joueurs.

Les évènements se sont produits mercredi 3 mai à 20h devant le domicile de Neymar à Bougival (Yvelines) et quelques heures plus tôt devant le siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt. Neymar, Messi, Verrati et l'entraîneur Christophe Galtier, ont tous été visés par des insultes des supporters.

À la suite de cet épisode, le PSG a décidé de renforcer la sécurité notamment avec la présence accrue de vigiles au centre d'entraînement du PSG, au Camp des Loges et devant le domicile de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti. Le club condamne "les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus".

"Tu peux critiquer, tu peux pointer du doigt des choses, il n'y a aucun souci là-dessus, mais en arriver déjà d'une au point de tenir des propos extrêmement injurieux, c'est très limite, mais surtout de se pointer devant son domicile à Bougival à plusieurs, c'est absolument scandaleux, fustige un supporter. Ça fait peur, où on est ? Ça touche même à la sécurité des joueurs, il faut se calmer."

Sur Instagram Neymar a réagi par un message philosophique : "Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix".

