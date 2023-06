Mercato : Kane, Verratti, Fofana... Ce qu'il faut retenir de la journée de mardi

Le mercato ne s'emballe pas encore complètement, hormis les assauts tous azimuts des Saoudiens sur tout ce qui bouge. Mais, les clubs travaillent en sous-marin, et parfois de petits ajustements disent beaucoup sur la capacité d'une organisation à anticiper les besoins. Ainsi, Manchester City, qui marché sur l'Europe et raflé la première Ligue des champions de son histoire, a officialisé l'arrivée du Croate Mateo Kovacic en provenance de Chelsea. Le joueur de 29 ans arrive au lendemain du départ de l'Allemand İlkay Gündoğan, libre, pour le FC Barcelone.

Encore dans ses belles années, Kovacic vient régénérer l'effectif de Pep Guardiola pour moins de 30 millions d'euros hors bonus, annoncent plusieurs médias. Un deal ficelé ce mardi 27 juin, mais attendu depuis plusieurs semaines. Habitué de la Premier League, référencé, talentueux et capable de s'adapter à plusieurs configurations tactiques, Kovacic devrait parfaitement s'insérer dans le puzzle du coach catalan.

En parlant de talent et de QI football, le Bayern aurait entamé les grandes manœuvres pour enfin signer à avant-centre de gros calibre, après le départ de Lewandowski à l'été 2022. Et le nom coché par le Recordmeister serait Harry Kane. L'Anglais de Tottenham aurait décidé de quitter son club formateur à un an de la fin de son contrat. Selon Sky Sport et The Athletic, le buteur iconique des Spurs est ciblé par les Bavarois, et ces derniers auraient formulé une offre de 70 millions d'euros. Sans doute pas de quoi faire plier Daniel Levy, le patron du club londonien, réputé très difficile en négociations.

Mais le Bayern serait déterminé, quitte à s'approcher de la barre des 100 millions, que les Munichois seraient plus enclins à dépenser sur le capitaine anglais, buteur référencé et réputé, plutôt que sur le Français Randal Kolo-Muani pourtant performant avec Francfort.

Côté français, Adrien Rabiot, en fin de contrat le 29 juin prochain avec la Juventus, a rempilé d'une année avec la Vieille Dame. Il devrait voir débarquer en Italie son coéquipier de l'équipe de France Marcus Thuram. Le fil ainé de Lilian, né à Parme du temps où son père y évoluait, est arrivé à Milan ce mardi afin d'y passer une visite médicale avant de s'engager avec l'Inter. Libre de tout contrat après la fin de son engagement à Mönchengladbach, l'attaquant était ciblé par l'autre club de Milan ainsi que par le PSG.

En France, le RC Lens et ses supporters tremblent à l'heure où les Saoudiens mènent un raid sur le capitaine des Sang et or Seko Fofana. Le capitaine, âgé de 28 ans et engagé avec le RCL jusqu'en 2025, se verrait proposer un salaire de 15 millions. Lens de son côté pourrait encaisser un gros chèque, autour de 40 millions d'euros, afin d'accepter de laisser partir son emblème à 3 mois du début de la Ligue des champions.

Enfin, dans la soirée, L'Équipe lâchait une bombe. Selon le site du quotidien sportif français, une délégation saoudienne du club d'Al-Hilal se trouve à paris afin de tenter de séduire un cadre du PSG, Marco Verratti. L'Italien, dont le contrat expire en 2026, se laissera-t-il tenter par un gros chèque saoudien à un an de l'Euro ? Surtout, le Qatar accepterait-il de laisser filer le milieu de terrain présent au club depuis l'arrivée de QSI ?