Kylian Mbappé : le PSG autorise les Saoudiens à discuter avec le joueur, pour un montant record

Kylian Mbappé va-t-il quitter la Ligue 1 et le PSG pour aller jouer... en Arabie saoudite ? Selon les informations de l'AFP, qui cite une source proche des négociations, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain ont autorisé le club d'Al-Hilal à discuter avec leur joueur star. Et ce pour un montant de transfert atteignant 300 millions d'euros.

Un chiffre record, qui viendrait détrôner la somme payée par le PSG pour sortir Neymar du FC Barcelone contre 220 millions d'euros en 2017. Dans sa course folle à la mise en place d'une ligue constellée d'étoiles, l'Arabie saoudite miserait cette somme hors marché pour recruter l'un des meilleurs joueurs de la planète. Plus tôt dans la matinée, le journaliste italien Fabrizio Romano, pointu sur le mercato, avait révélé cette offre.

Mais dans cette affaire, une personne a le pouvoir de la décision finale : Kylian Mbappé. Le joueur a une année de contrat avec le PSG, et a toujours déclaré qu'il voulait joueur à Paris en 2023-2024. Il a en outre indiqué qu'il ne voulait pas, à cette heure, prolonger son contrat d'une année comme il en a la possibilité.

Les Saoudiens : une sortie de crise "gagnant-gagnant" ?

Une situation qui a mis le Paris Saint-Germain dos au mur, au point que le buteur des Bleus a été privé de la tournée au Japon et en Corée du Sud avec le reste de ses coéquipiers. Il devient donc simple "lofteur" avec les indésirables du club parisien. Paris a par ailleurs indiqué que si au 31 juillet, Mbappé n'avait toujours prolongé, il serait "sur le marché".

Il semblerait que devant la somme proposée par Al-Hilal, le PSG n'a pas attendu plus longtemps. Rappelons que cette piste est apparue il y a quelques jours, avec un scénario fou : les Saoudiens paieraient une somme pharaonique pour sortir Mbappé de Paris, en lui offrant un salaire mirobolant, pour... une seule saison. Permettant au joueur d'être libre en juin et de rejoindre le club de son choix. Notamment le Real Madrid.

Le natif de Bondy va-t-il accepter un déclassement sportif, à un an de l'Euro avec les Bleus, pour un jackpot jamais vu, et ensuite filer où bon lui semble ? Un déroulement qui pourrait aussi arranger le Real (et les autres prétendants), qui n'auraient pas à dépenser une immense somme en transfert, et pourraient offrir au joueur un gros salaire et prime à la signature conséquente. Rendez-vous au prochain épisode.

