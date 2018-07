PSG-OM : seulement 16% des Français pensent que Marseille va s'imposer

publié le 25/02/2018 à 08:30

Le PSG remportera le choc de clôture de la 27e journée de Ligue 1 pour 4 Français sur 10 et plus de la moitié des amateurs de football ; l'OM garde une cote de popularité supérieure à Paris ; Rudi Garcia est un meilleur entraîneur qu'Unai Emery. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama.



L'enquête a été réalisée les mercredi 21 et jeudi 22 février sur internet auprès d'un échantillon de 973 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 406 amateurs de football, selon la méthode des quotas. Le 95 affrontement entre Parisiens et Marseillais est programmé ce dimanche 25 février à 21h.

Les deux clubs se retrouveront trois jours plus tard, toujours au Parc des Princes, non plus en championnat mais en quart de finale de la Coupe de France. Paris aura ensuite en core un match au programme, à Troyes samedi 3 mars, avant de recevoir le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions.



1. Le PSG favori pour ce "Clasico"

Au match aller, le 22 octobre dernier, les Olympiens avaient mené deux fois au score avant de se faire rejoindre pour concéder un nul frustrant (2-2). Parviendront-ils à reproduire la même performance voire à battre le PSG sur son terrain ? C’est loin d’être impossible selon les Français.



41% d’entre eux pronostiquent un match nul et 16% voient l’OM vainqueur. Chez les amateurs de football, 28% misent sur un match et nul et 15% sur une victoire de l’OM. Le PSG reste malgré tout favori, 39% des Français et 56% des amateurs désignant le club francilien comme vainqueur.

2. L’OM préféré au PSG chez les Français

Le pronostic de victoire n’est pas synonyme du soutien à chacun des deux clubs. Si le PSG est logiquement favori dans la confrontation de dimanche entre les deux clubs, l’OM pourra compter sur le soutien de la majorité des Français. 50% d’entre eux préfèrent en effet le club phocéen à son rival qui recueille 43% des préférences.

Le clivage est évidemment géographique. Le PSG arrive en tête en région parisienne (62%) et dans le nord-ouest de la France (50%). L’Olympique de Marseille domine nettement dans le sud-est (65%), le sud-ouest (65%) et dans une moindre mesure dans le nord-est (49% contre 45%).

Chez les amateurs de football, le match est beaucoup plus serré, les deux clubs arrivent exactement au même niveau, chacun récoltant la préférence de 49% des amateurs de football.



3. Rudi Garcia meilleur entraîneur qu’Unai Emery

Arrivé l’an passé avec trois Europa League d’affilés remportées avec Séville, l'Espagnol Unai Emery a pour mission de faire passer un cap au PSG et enfin remporter la Ligue des Champions. Après l’humiliante "remontada" du Barça l’an passé et la défaite 3-1 du match aller face au Real, l’entraîneur parisien est de plus en plus contesté.



Ses choix et ses relations avec le vestiaire sont décriés au point que certains recherchent déjà le nom de celui qui pourrait le remplacer. Face à son homologue et adversaire de dimanche, Rudi Garcia, Unai Emery ne fait d’ailleurs pas le poids pour les amateurs de football. 62% estiment que l’entraîneur olympien est le meilleur des deux contre 36% optant pour l’entraîneur basque.

4. Les supporters doivent pouvoir faire le déplacement

Comme à l’aller, il n’y aura pas de match dans les tribunes. Les supporters marseillais ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte du Parc de Princes. C’est devenu courant en Ligue 1. Les supporters marseillais adressaient d’ailleurs une banderole de soutien à leurs homologues bordelais le 18 février dernier estimant que les autorités veulent la mort des supporters.



Les instances vont-elles trop loin et risquent-elles effectivement de décourager la passion des supporters ? Les Français pensent en tout cas qu’il faudrait autoriser les supporters parisiens et marseillais à se déplacer pour cette rencontre. 59% d’entre eux l’affirment. Chez les amateurs de football, population encore plus importante et sensible pour les instances du football, le soutien aux supporters est encore plus massif, 70% d’entre eux estimant qu’il faut autoriser les déplacements des supporters marseillais et parisiens.

