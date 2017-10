OM-PSG : Cavani prive les Marseillais de l'exploit au bout du suspense

publié le 22/10/2017 à 22:55

Jamais depuis six ans et ce fameux 27 novembre 2011 les Marseillais n'avaient entrevu la victoire de si près face au PSG. Pour la 15e fois de suite toutes compétitions confondues, c'est encore raté. La faute à un coup franc direct de Cavani à la 93e minute qui trompe Mandanda avec l'aide de la barre transversale (2-2). Frustrant, rageant, pour les sympathisants olympiens. Miraculeux pour leurs homologues parisiens après le but du 2-1 signé Thauvin à la 78e puis l'exclusion de Neymar pour un mauvais geste sur Ocampos à la 85e.



Avec son désormais traditionnel 4-2-3-1 et le Grec Mitroglou titulaire en pointe de l'attaque, l'OM attaque la rencontre pied au plancher, montrant d'entrée aux Parisiens que cette fois, il y aura match, huit mois après le festival du PSG sur cette même pelouse du vélodrome en février (1-5). Poussée par un public bouillant, l'équipe de Garcia gagne les duels et parvient à ouvrir le score sur une superbe frappe flottante du gauche du Brésilien Luiz Gustavo (16e).

Sérieusement bousculé, le PSG se remet à l'endroit par un autre Brésilien, Neymar bien sûr, servi par Rabiot pour une frappe en une touche du gauche à ras de terre (33e). Changement de physionomie. Paris met le pied sur le ballon, Marseille ne parvient plus à ressortir. Idem au retour des vestiaires. Mais pas plus que l'OM, le PSG ne parvient à placer de frappe, en dépit d'une possession flirtant avec les 75%.

Thauvin fait rêver le Vélodrome durant 15 minutes

À force de faire le dos rond, de mettre les Neymar, Cavani, Mbappé, Rabiot ou Thiago Silva en échec, Marseille parvient à sortir la tête de l'eau. Lancé à la place du transparent Mitroglou, Njie insiste à gauche de la surface devant Rabiot, prend finalement dessus et centre fort. Thauvin est là pour catapulter le ballon dans les filets (78e).



Paris va concéder sa première défaite de la saison, la première depuis le 30 avril à Nice. Non. Encore maladroit à plusieurs reprises, Cavani prend ses responsabilités dans le money time, dans l'exercice privilégié de Neymar. Pour le Vélodrome, ce nul est vécu comme une défaite plutôt que comme une promesse, à court terme au moins. Pour Paris, il permet de conserver quatre points d'avance sur Monaco en tête. L'OM est 5e. Dans une semaine, l'équipe de Garcia ira à Lille, deux jours après un alléchant PSG-Nice.

Fiche technique :

À Marseille (Stade Vélodrome): Marseille et PSG 2 à 2 (mi-temps: 1-1)

Arbitre : R. Buquet

Buts :

Marseille : Luiz Gustavo (16), Thauvin (78)

PSG : Neymar (33), Cavani (90+3)

Avertissements :

Marseille : Mitroglou (45), H. Sakai (52), Ocampos (87), Sanson (90+1)

PSG : Kylian Mbappé (54), Neymar (85)

Exclusion :

PSG : Neymar (87, 2e avertissement)

Les équipes :

Marseille : Mandanda - H. Sakai, Rami, Rolando, Amavi - Thauvin (Sarr 83), Zambo Anguissa, Payet (cap) (Sanson 76), Luiz Gustavo, Ocampos - Mitroglou (Njie 66)

Entraîneur : Rudi Garcia

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa - Verratti, Thiago Motta (Draxler 69), Rabiot - Kylian Mbappé (Di María 80), Cavani, Neymar

Entraîneur: Unai Emery