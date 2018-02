publié le 19/02/2018 à 16:05

La Ligue 1 et ses clubs à la conquête du marché chinois. Le 12 février, la Ligue de football professionnel annonçait que le prochain Trophée des champions se déroulerait le 4 août à Shenzhen, et que le prochain Nice-PSG du 18 mars se jouerait à l'horaire inhabituel de 13h, afin de mieux exposer le championnat de France sur le continent asiatique.



Ce week-end, lors de la 26e journée de L1, les joueurs du PSG et de l'OM ont arboré des maillots avec leur nom écrits en Mandarin, respectivement contre Strasbourg et Bordeaux. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle initiative de la LFP mais isolée des deux clubs, chacun pour un motif différent mais étrangement durant le même week-end, à un jour d'intervalle.

Le club de la capitale a souhaité fêter le Nouvel an chinois. Outre le flocage des maillots de Neymar, Cavani, Pastore... en mandarin, un dragon géant a défilé autour de la pelouse et un message de "Bonne année aux supporters chinois" est apparu au Parc des Princes, pour célébrer l'entrée dans l'année du chien.

Deux "Clasicos" en trois jours

Du côté de l'OM, il était aussi question de "saluer les fans chinois", dix jours après l'ouverture du compte officiel du club sur le réseau social chinois Weibo. Sur son site om.net, l'actuel 3e du championnat a diffusé une vidéo montrant ces maillots et plusieurs joueurs s'exprimant en mandarin, comme le capitaine Dimitri Payet.



Rivaux à distance pour séduire le public chinois, Parisiens et Marseillais le seront prochainement sur le terrain deux fois en trois jours. Le PSG reçoit l'OM en championnat dimanche 25 février (21h) en clôture de la 27e journée. Mercredi 28 (21h05), Marseille retourne au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de France.