publié le 23/02/2018 à 11:55

L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, Arsenal, le Borussia Dortmund ou le Milan AC : voici quelques uns des adversaires potentiels - et prestigieux - pour les deux Olympiques, Marseille et Lyon, en 8es de finale de la Ligue Europa. Qualifiés après leur double confrontation contre les Portugais de Braga et les Espagnols de Villareal, l'OM et l'OL peuvent aussi être opposés l'un à l'autre.



Le tirage au sort effectué vendredi 23 février à partir de 13 heures, à Nyon, en Suisse, est en effet "intégral". C'est à dire qu'il n'y a pas de têtes de série et que deux nations d'un même pays peuvent se rencontrer à ce stade de la compétition. Seule exception : suite à une décision du comité exécutif de l'UEFA, il n'y aura pas d'oppositions entre clubs russes (CSKA Moscou, Lokomotiv Moscou, Zénith Saint-Pétersbourg) et ukrainien (Dynamo Kiev).

Les matches se joueront les jeudi 8 et 15 mars à 19h et 21h05. Les autres qualifiés pour ces 8es sont les Espagnols de l'Athletic Bilbao, les Italiens de la Lazio Rome, les Tchèques du Viktoria Plzen, les Allemands de Leipzig, les Autrichiens de Salsburg et les Portugais du Sporting. Jamais un club français n'a remporté cette compétition.