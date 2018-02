Cavani et Sakai en octobre 2017, Depay et Pierre-Gabriel en novembre 2017

publié le 21/02/2018 à 18:04

Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pyeongchang (12h) après quatre dernières épreuves dans la matinée, Lyon - Saint-Étienne à 17h, Paris Saint-Germain - Marseille à 21h. Les amateurs de sport sont déjà alléchés à la vue du fastueux programme du dernier dimanche de février en ce début d'année 2018.



Les plus mordus de football cocheront aussi un Bordeaux - Nice à 15h, un Manchester United - Chelsea à 15h05, un Séville FC - Atlético de Madrid et un AS Rome - AC Milan à 20h45. Heureusement, penseront certain(e)s les trois matches du Tournoi des VI Nations de rugby sont programmés vendredi 23 février (France - Italie à 21h) et samedi 24 (Irlande - Galles à 15h15, Écosse - Angleterre à 17h45).

Revenons à la Ligue 1 et à ces deux affiches particulièrement attendues chaque saison, le classique à la française PSG-OM d'une part, le plus bouillant des derbys, OL-ASSE de l'autre. Étrangement, Canal+ n'a pas fait de la seconde l'un de ces 11 "top matches" cette saison, matches diffusés le dimanche soir en clôture de chaque journée, au contraire des deux "Clasicos".

Saint-Étienne - Lyon sur Canal+ à l'aller, pas au retour

C'était pourtant le cas du match aller au stade Geoffroy-Guichard, le 5 novembre (10e journée), deux semaines après OM - PSG (12e). Au moment de concevoir le calendrier, la Ligue de football professionnel recense l’ensemble des vœux des diffuseurs et des clubs, et doit faire face à de nombreuses contraintes liées notamment aux compétitions européennes, explique-t-elle. Au regard de tous ces éléments, il n’a pas été possible de programmer ces deux matchs lors de deux journées différentes.



Pourquoi, alors, ne pas avoir programmé ce Lyon - Saint-Étienne le vendredi à 20h45 ou le samedi à 17h, les deux autres cases de Canal+ ? Car l'OL joue jeudi 22 février en Europa League (à Villareal, 19h) et qu'il lui est logiquement accordé un délai de trois jours avant de rejouer.



Le match Lyon-ASSE ne pouvait pas être programmé un autre jour que le dimanche, confirme la LFP. À titre de comparaison, souligne-t-elle, la Premier League anglaise a programmé cette saison le même jour, le 10 décembre dernier, les derbys Manchester United - Manchester City (17h30) et Liverpool - Everton (15h15).