VIDÉO - Bafétimbi Gomis fait un malaise en plein match mais le termine

Il a beau vouloir rassurer en expliquant que celui lui "arrive parfois", que ce n'est qu'un "tout petit malaise", "une situation entièrement liée au stress", impossible de na pas s"inquiéter lorsqu'il s'effondre sur la pelouse. Bafétimbi Gomis s'est brièvement évanoui dimanche 18 février durant un match du championnat de Turquie entre Galatasaray, son club, et Kasimpasa.



L'ancien attaquant de Marseille, Lyon ou Saint-Étienne a été pris d'un malaise dès la 7e minute de la rencontre. Les équipes médicales sont rapidement intervenues et ses coéquipiers se sont attroupés autour de lui. Quelques minutes après avoir été évacué, le buteur française de 32 ans a regagné le terrain et a pu disputer l'intégralité du match, perdu 2-1 par Galatasaray.

"Désolé pour cette frayeur. Tout va bien. Déçu par cette défaite, nous restons concentrés sur nos objectifs de début de saison", a déclaré l'attaquant sur son compte Twitter. Gomis a déjà été victime de malaises vagaux à plusieurs reprises lors de sa carrière, dont trois fois lorsqu'il jouait à Lyon, et une autre fois lors d'un match qu'il jouait pour Swansea en championnat anglais en mars 2015.

