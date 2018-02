publié le 08/02/2018 à 12:32

Quatre clubs de Ligue 1 (Paris, Marseille, Lyon, Caen), un de Ligue 2 (Lens) et deux de National 1 (Chambly, Les Herbiers). Voici pour l'instant le casting des quarts de finale de la 100e édition de la Coupe de France de football. Reste deux inconnues : le nom du 8e qualifié, Grenoble (N1) ou Strasbourg (L1), et surtout les affiches qui animeront les soirées des mardi 27 et mercredi 28 février.



Elles seront dévoilées jeudi 8 février. Le tirage au sort aura lieu environ une heure avant le coup d'envoi du dernier 8e de finale. Le cadre choisi est celui de l'émission Tout le sport, présentée par Thomas Thouroude sur France 3. Début de la "cérémonie" à 20h04 précises, annonce le site de la Fédération française de football.

Le nom des préposé(e)s au tirage des boules n'est en revanche pas connu. Principales curiosités à ce stade de la compétition, Les Herbiers (Vendée) et Chambly (Oise) viennent respectivement de sortir Auxerre (L2) et Granville (N2), le "Petit Poucet" des 8es de finale. Après les quarts, les demies auront lieu les mardi 17 et mercredi 18 avril, et la finale un mardi, le 8 mai.

Coupe de France : résultats et programme des 8es

Mardi 6 février :

Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1) : 0-9

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1) : 0-3

Sochaux (L2) - PSG (L1) : 1-4



Mercredi 7 février :

Metz (L1) - Caen (L1) : 2-2 a.p., 2 t.a.b. à 3

Chambly (N1) - Granville (N2) : 1-0

Lens (L2) - Troyes (L1) : 1-0

Montpellier (L1) - Lyon (L1) : 1-2



Jeudi 8 février :

21h00 : Grenoble (N1) - Strasbourg (L1)