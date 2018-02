publié le 17/02/2018 à 21:27

Le Paris Saint-Germain peut-il imploser ? Neymar est-il un grand joueur ? "Les années se suivent et se ressemblent à Paris", commente Pascal Praud après la défaite de Paris face au Real Madrid mercredi 14 février au Santiago Barnabeu, dans le choc des 8e aller de la Ligue des Champions.

Le samedi à 18h30, début de la soirée football ou les auditeurs retrouvent Pascal Praud et sa bande de chroniqueurs pour "On refait le Match". La véritable tribune où les professionnels n’ont pas peur de s’affronter, de faire valoir leurs idées et défendre leurs convictions.