publié le 24/01/2019 à 14:52

Sept clubs de Ligue 1 (PSG, Guingamp, Toulouse, Lille, Caen, Dijon et Rennes), deux de Ligue 2 (Metz et Orléans), deux de National 1 (Lyon Duchère et Villefranche-sur-Saône) et un de National 2 (Croix) : voici le pedigree des 12 premiers qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France 2018-2019, la 102e de l'histoire.



À ce stade de la compétition, le "Petit Poucet" sortira de la rencontre entre Bastia (National 3) et Noisy-le-Grand (Régional 1, l'équivalent de la 6e division), prévue jeudi 24 janvier à 18h, en même temps que Vitré (N2) - Le Havre (L2) et avant une affiche entre clubs de Ligue 1, Amiens - Lyon (21h).

Le dernier 16e de finale doit se jouer dimanche 27 janvier : Entente Sannois-Saint-Gratien (N1) - Nantes (L1) a été décalé en raison de la disparition de l'avion transportant l'ancien Canari Emiliano Sala.

Les Herbiers éliminés

Le tirage au sort des 8es de finale doit être effectué par l'ancien joueur Teddy Bertin à 20h15 jeudi 24 janvier, en direct du stade la Licorne d'Amiens. Il sera toutefois repoussé après la rencontre Amiens - OL en cas de prolongation dans l'un des deux matches de 18h, à suivre eux aussi sur Eurosport 2.



Les 8es sont programmés les mardi 5 et mercredi 6 février, les quarts les mardi 26 et mercredi 27 février, les demies les mardi 2 et mercredi 3 avril et la finale le samedi 27 avril au Stade de France. Notez que le finaliste de l'an passé face au PSG, le club vendéen des Herbiers, est tombé lors de ces 16es de finale, sur la pelouse de Villefranche-sur-Saône (2-0).

Coupe de France : résultats et programme des 16es

Mardi 22 janvier :

Nancy (L2) - Guingamp (L1) : 1-2 après prolongation

Andrézieux (N2) - Lyon Duchère (N1) : 1-2

Villefranche-sur-Saône (N1) - Les Herbiers (N2) : 2-0

Toulouse (L1) - Reims (L1) : 4-4 a.p., 4 tirs au but à 3

Sète (N2) - Lille (L1) : 0-1

Monaco (L1) - Metz (L2) : 1-3



Mercredi 23 janvier :

Bergerac (N2) - Orléans (L2) : 2-3 a.p.

Viry-Châtillon (R1) - Caen (L1) : 0-6

Saint-Étienne (L1) - Dijon (L1) : 3-6

Saint-Pryvé St-Hilaire (N2) - Rennes (L1) : 0-2

Marignane Gignac (N1) - Croix (N2) : 0-0 a.p., 3 tirs au but à 4

PSG (L1) - Strasbourg (L1) : 2-0



Jeudi 24 janvier :

18h00 : Bastia (N3) - Noisy-le-Grand (R1)

Vitré (N2) - Le Havre (L2)

21h00 : Amiens (L1) - Lyon (L1)



Dimanche 27 janvier :

16h30 : Entente Sannois-Saint-Gratien (N1) - Nantes (L1)