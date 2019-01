publié le 28/01/2019 à 13:18

Même si personne au PSG n'a confirmé dimanche 27 janvier, en marge de la victoire (4-1) face à Rennes, l'existence d'une nouvelle fracture, l'état de santé de Neymar inquiète chaque jour un peu plus. La douleur du Brésilien de 26 ans après sa nouvelle blessure au pied droit, le mercredi 23 janvier, se montre persistante.



L'entraîneur Thomas Tuchel ne se fait pas trop d'illusion quant à la participation de sa star au 8e de finale aller de Ligue des champions dans un peu plus deux semaines à Manchester. "Ça va être super compliqué, c'est clair, mais j'espère. Je ne perds pas en confiance mais ça va être super difficile", a concédé l'Allemand en conférence de presse d'après-match.

C'est peut-être même une fin de saison complète sans Neymar qui se profile, comme l'an passé. Une perspective inquiétante au sein du vestiaire, même si le défenseur Presnel Kimpembe se montre pragmatique. "On est là pour travailler. Après, on est tous peinés pour 'Ney' mais va bien falloir faire sans et c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras ou venir à l'entraînement avec une mauvaise tête et être de mauvaise humeur. On essaie de rester comme on est au quotidien".

Le médecin de la sélection brésilienne attendu à Paris

Les prochains jours, voire les prochaines heures, devraient apporter plus de précisions sur le diagnostic et le protocole de soins envisagé. Le PSG, comme l'an passé, va travailler avec le staff médical du Brésil. Dimanche 27 janvier, à Paris, Neymar a rencontré son sélectionneur Tite, accompagné du coordinateur général de la Seleçao. Lundi 28 janvier, c'est Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection qui doit arriver dans la capitale. Il avait supervisé l'opération en mars dernier et avait suivi l'évolution de la convalescence du numéro 10. Selon des médias brésiliens, c'est bien Neymar qui a demandé sa venue express.



Si le PSG regarde vers le 8e de finale de Ligue des champions, le Brésil voit plus loin et s'inquiète d'une lourde rechute. En juin, il accueillera pour la première fois depuis 30 ans la Copa America, tournoi continental d'Amérique du Sud. Une compétition qui n'a pas le prestige d'un Mondial mais après la Coupe du Monde 2018 ratée et le fiasco à domicile en 2014, cette épreuve a beaucoup de signification pour Neymar, critiqué par une partie des 200 millions de Brésiliens pour son attitude en Russie l'été dernier.