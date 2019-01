PSG : Adrien Rabiot contre-attaque

publié le 21/01/2019 à 18:47

Entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain, les tensions sont maximales. Le milieu de terrain parisien, mis à l'écart du groupe professionnel, a décidé de saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP). L'international français, qui s'est entraîné vendredi 18 janvier avec la réserve, considère que le PSG ne respecte pas la "charte du football professionnel", la convention collective nationale qui régit les métiers du football.



La relégation d'un joueur professionnel dans un deuxième groupe d'entraînement est prévue dans cette charte, mais "doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif", selon l'article 507.

"Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s'apparentant à une mise à l'écart du joueur contraire à l'esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel", est-il encore écrit.

Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, avait évoqué une "décision du club". "C'est une situation entre Adrien et le club. Je respecte les décisions du club et je peux les comprendre. Je dois être concentré sur mon équipe qui est là et disponible", avait déclaré le coach allemand.

Guerre froide

Le jeune milieu défensif, âgé de 23 ans, et son club formateur s'opposent dans une guerre froide depuis plus d'un mois et l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat, à expiration fin juin, qui signifie son départ sans contrepartie financière cet été. Mais il pourrait quitter la capitale dès le mercato d'hiver, Barcelone étant sa destination privilégiée, selon plusieurs médias.



Mis à l'écart par la direction malgré le manque de joueurs à son poste, le "Titi" n'a plus reporté le maillot bleu et rouge depuis le 11 décembre. Sa démarche auprès de la Ligue rappelle celle initiée par Hatem Ben Arfa la saison dernière, jugé indésirable au PSG jusqu'à sa fin de contrat et sa signature au Stade Rennais en septembre dernier.