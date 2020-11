Ibrahimovic terminera meilleur buteur buteur de Serie A, annonce Gazan

publié le 07/11/2020 à 08:30

Tous les samedi dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 7 novembre, il l'annonce : Zlatan Ibrahimovic terminera meilleur buteur buteur de Serie A à la fin de la saison 2020-2021, dans l'année de ses 40 ans.

"Déjà, ça part de ses stats. Depuis le début de saison, le Suédois est en feu avec 7 buts en 4 matches. Alors, répétons-le, il n'a que 39 ans ! Mais il l’a dit, 'Ibra' : 'Je suis Benjamin Button', vous savez l’homme qui rajeunissait en vieillissant. Pourtant quand on l’a vu se faire les croisés il y a trois ans alors qu’il était à Manchester United, on s’est dit 'Ibra, c’est terminé'. Terminé, non, Terminator, oui".

"L’homme qui a plus d’assurance que la Maaf et la Matmut réunis a bossé comme un fou pour retaper son physique impressionnant. Tiens, je vous donne un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir : le Val-d’Oise, 95 kilos pour 1,95 m. Résultat, le revoilà au Milan AC, le club où le PSG l’avait recruté en 2012. Là on s’est tous dit, il retourne avec son ex, c’est jamais une bonne idée, ça va foirer".

"Et bien non car Zlatan, il n’a peur de rien. Même pas du coronavirus. Lorsqu’il s’est retrouvé positif cet été, il a déclaré : 'Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée'. Du Zlatan dans le texte. Lui qui a aussi dit il y a un mois après avoir claqué un doublé en trois minutes contre l’Inter, le rival historique du Milan : 'Si j’avais la condition que j’avais à 20 ans, personne ne m’arrêterait. Mais ils ne m’arrêtent pas de toute façon'".

"Le genre de phrase qui rappelle que si 'Ibra' n’a jamais eu le Ballon d’Or (sa meilleure place est 4e en 2013), en revanche le Melon d’Or il l’a tous les ans".