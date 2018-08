PSG : Mbappé et Neymar peuvent-ils faire oublier un mercato difficile ?

publié le 25/08/2018 à 12:30

Un mercato estival estival déjà raté au PSG ? Les périodes de transferts sont toujours une attraction. L'an dernier Kylian Mbappé et Neymar étaient arrivés. Cet été, le mercato est bien plus calme dans la capitale. Même si le club doit se soumettre aux règles du fair-play financier, certains postes ne sont toujours pas pourvus alors que le mercato touche à sa fin.



Et notamment le poste de latéral gauche. Avec le départ Yuri Berchiche en Espagne, Layvin Kurzawa se retrouve seul à ce poste. Écarté de la liste des Bleus pour le Mondial, ses performances de ces dernières années n'ont pas pu lui assurer une place de titulaire indiscutable en 2018. Et le jeune Colin Dagba n'ayant pas forcément convaincu malgré la victoire contre Guinguamp (3-1) samedi 18 août, le PSG est cruellement en manque à ce poste précis.

Autre secteur qui nécessite une recrue : le milieu de terrain. Thiago Motta n'a toujours pas été remplacé depuis qu'il a pris sa retraite pour intégrer le staff parisien. L'entraîneur Thomas Tuchel a plusieurs cibles, notamment en Allemagne, mais il reste six jours de mercato et personne n'est encore arrivé. Un manque de renfort qui se conjugue avec un autre problème. Adrien Rabiot aurait encore refusé une proposition de prolongation de contrat tout en ne fermant pas la porte au FC Barcelone.



Rabiot, l'épine dans le pied des dirigeants

Depuis plusieurs années, il est reproché aux dirigeants du PSG de céder aux égos des joueurs. Si le problème semblait s'être envolé avec le départ de Zlatan Ibrahimovic, l'arrivée de Neymar n'a pas aidé. La star brésilienne n'en a fait qu'à sa tête notamment au moment de sa blessure au printemps 2018.



Et désormais, c'est le cas Adrien Rabiot qui voit les dirigeants s’empêtrer dans un jeu de séduction pour essayer de faire rester l'enfant du club. Ce dernier aurait refusé une nouvelle prolongation de contrat. Il profiterait d'un vif intérêt du FC Barcelone à son égard pour que son salaire soit revu à la hausse de façon significative. Les dirigeants n'ont toujours pas pris de décision et la situation qui dure depuis plusieurs mois n'est toujours pas réglée.

Thomas Tuchel a conquis son monde

L'entraîneur allemand, Thomas Tuchel, arrivé en remplacement du critiqué Unai Emery, semble mettre tout le monde d'accord dans le club. À commencer par la star du club : Neymar. Le Brésilien et l’Allemand s'étaient rencontrés avant le Mondial pour évoquer le futur et Neymar avait été séduit.





Accolades, rires et chants en conférence de presse... les comportements semblent confirmer la bonne entente entre l'entraîneur et ses joueurs. Et selon Le Parisien, Thomas Tuchel a conquis ses joueurs (et notamment Neymar) par la tactique avec une potentielle disposition qui permettrait au Brésilien de jouer au poste de numéro 10, derrière deux attaquants, Cavani et Mbappé.

L'année de Mbappé

Champion de France et Champion du Monde en 2018... Et Kylian Mbappé ne veut pas s'arrêter là. Si il affirme ne pas être la star au PSG, ses performances en Russie l'ont définitivement révélé aux yeux du monde entier. Il est désormais attendu en championnat et en Ligue des Champions.



Et pour son retour en Ligue 1, Kylian Mbappé a répondu présent. Entré en cours de jeu, il a marqué un doublé pour sortir le PSG d'un mauvais pas et rapporter les trois points à la capitale. Ses performances seront désormais plus scrutées, notamment en Europe. Un des derniers objectifs du club encore non atteint reste de remporter la Ligue des Champions.