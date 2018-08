publié le 02/08/2018 à 15:32

Le Milan AC, le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain... Quel club verra Adrien Rabiot, un des plus grands espoirs français de ces dernières années, évoluer sous ses couleurs lors de la saison 2018-2019 ?



Avec l'arrivée de Leonardo au Milan AC comme directeur sportif, la piste Adrien Rabiot en Italie s'est réactivée. Le milieu avait déjà été suivi par la Juventus de Turin. Mais cette fois, c'est bien le club milanais qui semble en contact avancé avec l'entourage du joueur. Selon Tuttosport, Leonardo, directeur sportif du PSG de 2011 à 2013, aurait appelé la mère d'Adrien Rabiot qui est aussi son agent. Le but : faire venir le milieu du PSG dans un Milan en pleine reconstitution, qui vient d'officialiser la venue de l’attaquant argentin Gonzalo Higuain.

Cette rumeur fait suite à d'autres bruits, laissant entendre que les dirigeants du FC Barcelone étaient intéressés par le profil d'Adrien Rabiot pour venir renforcer leur entrejeu.



Plus qu'un an de contrat au PSG

Si Adrien Rabiot est au cœur de tant de tractations, c'est aussi parce que sa situation au PSG est loin d'être claire. Le futur du joueur est incertain car il ne lui reste qu'un an de contrat au PSG, censé s'achever en juin 2019. Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, président du club, a clairement affiché son intention de prolonger le contrat du milieu international. Le choix revient principalement au joueur. Si Adrien Rabiot veut partir, il pourra de toute façon attendre la fin de son contrat et partir gratuitement ailleurs en fin de saison. Le club parisien aurait donc tout intérêt à le vendre dès cet été, pour éviter un transfert gratuit.



Un des facteurs qui laissait imaginer un départ d'Adrien Rabiot est son image largement ternie auprès du public français depuis le début de l'été. Il avait créé la polémique et fait la "une" des journaux en refusant son statut de suppléant pour la Coupe du Monde 2018.



Thomas Tuchel a demandé à Adrien Rabiot de rester

De son côté, Thomas Tuchel a pressé Adrien Rabiot de rester avec son club. "Son talent et son potentiel sont évidents", a souligné le nouvel entraîneur allemand du PSG. "Je suis certain qu'il a encore des progrès à faire et que ceux-ci pourront être obtenus au sein de son club, celui qui l'a vu débuter", a-t-il ajouté.



Cependant, l'entraîneur a ajouté que connaissant "la situation particulière de son contrat, c'était au joueur de s'exprimer".