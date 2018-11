publié le 18/08/2018 à 16:30

Que ce fut dur et poussif pour Paris. Après la défaite de l'OL à Reims vendredi soir, le PSG n'est pas passé loin d'une première contre-performance cette saison lors de son déplacement à Guingamp, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1.



Les 45 premières minutes ont été particulièrement difficiles pour les hommes de Thomas Tuchel. Face à des Guingampais bien en place, solides en défense, et dangereux en contres, les Parisiens pouvaient presque regagner les vestiaires avec le sourire tant l'écart aurait pu être plus large.

Si Nolan Roux a trouvé le chemin des filets à la 20e minute, ce dernier avait touché la barre transversale quelques minutes plus tôt avant que Clément Turpin ne refuse un second but à l'EAG après consultation de la VAR (29e). Une faute extrêmement légère que doivent amèrement regretter les Guingampais...

Un doublé pour Mbappé

Car le Paris Saint-Germain est revenu avec de toutes autres intentions sur le terrain après les quinze minutes de pause réglementaire. Emmenés par Kylian Mbappé, qui a remplacé Timothy weah à la mi-temps, les Parisiens ont haussé le ton pour recoller au score grâce à un penalty de Neymar après une faute d'Ikoko dans la surface (53e).



Un premier but qui a remis les champions de France en titre sur le droit chemin. Et c'est finalement le prodige français et néo-champion du monde qui a remis les pendules à l'heure. À la conclusion d'un centre d'Angel Di Maria, Kylian Mbappé a d'abord redonné l'avantage aux siens (82e) avant de tuer les espoirs bretons dans les arrêts de jeu d'un subtil piqué (91e).



Le PSG s'offre donc son deuxième succès de la saison après une seconde période extrêmement maîtrisée (70% de possession) et prend provisoirement la tête du championnat. Une entame à l'opposée de celle des Guingampais, qui s'étaient également inclinés lors de la première journée à Saint-Étienne.