publié le 23/08/2018 à 15:00

Le côté gauche de la défense est un point faible du PSG. Entre recrutement et espoir non confirmé, le club de la capitale veut renforcer ce secteur de son effectif. Avec le départ Yuri Berchiche en Espagne, Layvin Kurzawa se retrouve seul à ce poste. Le jeune Colin Dagba n'ayant pas forcément convaincu malgré la victoire contre Guinguamp (3-1) samedi 18 août.



L’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, semble déterminé à recruter un latéral gauche d'autant plus que depuis son arrivée Layvin Kurzawa n'a pas convaincu et confirmé les espoirs placés en lui.

L'ancien monégasque est souvent très critiqué de la part des observateurs et des supporters qui le voient comme le maillon faible de l'équipe type du PSG. Ses performances ne seraient pas à la hauteur et beaucoup souhaitent le voir quitter la capitale. En tout cas, s'il venait à rester dans le club parisien, Thomas Tuchel compte lui apporter de la concurrence. Voici trois noms possibles.

Filipe Luis, Atlético de Madrid

Selon les quotidiens espagnols El Mundo et Marca, Filipe Luis disposerait d'une offre du Paris SG, où il pourrait rejoindre la colonie brésilienne déjà présente dans le club de la capitale française. Son contrat à l'Atlético s'achève en juin 2019, son prix serait fixé à 30 millions d'euros.



Le latéral titulaire de la Seleçao est l'une des valeurs sûres de l'Atlético de Madrid, où il a évolué de 2010 à 2014, avant de partir à Chelsea une saison et de revenir en 2015. Son entraîneur, Diego Simeone l'a décrit comme un joueur "importantissime", tout en reconnaissant lui souhaiter "le meilleur".



Wendell, Bayer Leverkusen

Selon Kicker, le PSG suivrait encore Wendell, le latéral gauche du Bayer Leverkusen. Déjà ciblé lors de précédents mercatos, le joueur de 25 ans pourrait rejoindre Paris contre 30 millions d'euros. Le Parisien affirme qu'une négociation a déjà eu lieu entre les deux clubs et elle aurait abouti à un échec. Mais les dirigeants parisiens insisteraient avec une deuxième offre sous forme de prêt. Le Brésilien est sous contrat dans le club allemand jusqu’en juin 2021.

Raphaël Guerreiro, Borussia Dortmund

Un ancien pensionnaire de Ligue 1 de retour en France ? Passé par Lorient, l'international portugais de 24 ans, Raphaël Guerreiro a un avantage : il connait Thomas Tuchel. Il était sous ses ordres au Borussia Dortmund il y a deux saisons. Mais, selon L'Équipe, les deux clubs ne s'entendraient pas sur le prix du transfert.



Le club allemand demanderait entre 30 et 40 millions d'euros pour son champion d'Europe tandis que les dirigeants disposeraient d'une enveloppe de 15 millions pour ce transfert, fair-play financier oblige.