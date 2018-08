Mercato PSG : Rabiot aurait refusé de prolonger, Rakitic pour le remplacer ?

publié le 23/08/2018 à 11:55

Le chantier du milieu de terrain parisien est toujours en cours. Les dirigeants du club de la capitale veulent désespérément faire prolonger l'international Adrien Rabiot en fin de contrat en juin 2019. Mais celui-ci ne semble pas décidé à lier son avenir à son club formateur.



Selon le média espagnol Mundo Deportivo, le PSG aurait proposé un nouveau contrat doté d'un salaire de 7,2 millions d’euros par an à son milieu. Mais le club serait confronté à un refus d'Adrien Rabiot et ses conseils car l'offre serait trop basse. De plus, le milieu parisien bénéficierait d'un vif intérêt du FC Barcelone qui, toujours selon le quotidien espagnol, pourrait proposer un salaire de 10 millions d’euros annuel au Français. L'indemnité de transfert serait fixé à 50 millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain a plusieurs options concernant ce dossier : le club pourrait revoir sa proposition à la hausse, vendre l'international français dès cet été ou le laisser partir gratuitement en fin de saison.



Ivan Rakitic pour 90 millions d'euros ?

Si les dirigeants parisiens espèrent la prolongation d'Adrien Rabiot, ils ne se sont pas axés sur ce seul dossier pour le milieu de terrain. Plusieurs joueurs ont été sondés, selon les préférences de l'entraîneur Thomas Tuchel. Parmi eux, un homme pourrait faire l'objet d'une offre concrète. Il s'agit du milieu croate qui a joué contre les Bleus en finale du Mondial en Russie : Ivan Rakitic. Selon le quotidien espagnol Sport, le PSG préparerait une offre de 90 millions d'euros pour convaincre Barcelone de laisser partir son milieu. Ce dernier pourrait céder aux sirènes parisiennes grâce à un salaire en hausse proposé par le PSG