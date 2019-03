Angel Di Maria et Julian Draxler au Parc des Princes le 3 octobre 2018

publié le 05/03/2019 à 13:57

Sept mois après le début d'une nouvelle ère sur le plan audiovisuel, la question n'est toujours pas complètement réglée, notamment pour certains parents dont les enfants rêvent de voir Kylian Mbappé dans ses œuvres. Comment suivre les matches du PSG en Ligue des champions ? La réponse est toujours la même : sur RMC Sport, diffuseur exclusif de la reine des compétitions, mais aussi de l'Europa League.



Les clients de SFR, maison mère des chaînes RMC Sport qui a acheté les droits de diffusion des Coupes d'Europe sur la période 2018-2021, peuvent s'abonner pour 9 euros par mois (sans engagement). Pour les abonnés à un autre opérateur de téléphonie mobile et/ou de box internet, le tarif est de 19 euros par mois (sans engagement) pour l'accès à une offre digitale.

Trois autres solutions légales existent si vous ne souhaitez pas souscrire à cet abonnement : se rendre dans un lieu public type bar ou restaurant équipé de téléviseur(s), écouter la radio, accéder à un direct sur internet. Comme pour les 8es aller Manchester-PSG et Lyon-FC Barcelone, RTL et RTL.fr seront ainsi mobilisés avec une large couverture des deux événements, les mercredi 6 et 13 mars.