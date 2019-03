PSG-Manchester : 3 raisons de croire (enfin) à la qualification en quarts

publié le 05/03/2019 à 07:35

Cette année, Paris ne veut pas se planter. Après la désillusion des deux dernières saisons, le club de la capitale entend bien faire respecter la logique. Exit la leçon reçue par le Real Madrid en 2018, exit la remontada subie face à Barcelone en 2017, le Paris Saint-Germain veut montrer qu'il est dorénavant un cador européen.



Cela passe donc par une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Vainqueurs de Manchester United, dans l'antre d'Old Trafford, les hommes de Thomas Tuchel sont donc en position de force avant ce match retour au Parc des Princes, mercredi 6 mars.

Si l'on en croit les statistiques, jamais une équipe n'a réussi à renverser une confrontation après avoir perdu la première manche à domicile, sur le score de 2 à 0. "On est à la 'mi-temps' de ce 8e de finale très important, maintenant, il nous reste à finir le boulot à la maison. Il faut faire la même chose qu'on a fait là-bas avec la même intensité, la même attitude", a lancé Marquinhos, après la difficile victoire face à Caen samedi 2 mars.

1. Tuchel, l'homme de base

Mais les statistiques sont loin d'être la seule raison d'y croire. Sous les ordres de Thomas Tuchel, le technicien allemand débarqué cet été dans la capitale, les Parisiens ont trouvé une certaine sérénité et enchaînent les bons résultats (seulement 3 défaites et 4 nuls depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues).



Malgré un rythme effréné et un effectif amputé par les blessures de certains joueurs ces dernières semaines, l'ancien entraîneur de Dortmund jongle au mieux pour conserver une dynamique certaine mais aussi offrir un peu de repos avant les échéances déterminantes de ce mois de mars.

2. Mbappé assume son rôle

L'exemple phare de ce difficile numéro d'équilibriste pour Thomas Thuchel ? Kylian Mbappé. Incontournable de l'effectif parisien, l'attaquant français a vu son rôle s'épaissir encore un peu plus avec les blessures de Neymar et de Cavani, ses comparses offensifs.



Une pression supplémentaire qui n'a jamais fait peur au numéro 7 parisien. Ainsi, depuis la blessure du Brésilien, face à Strasbourg le 23 janvier dernier, Kylian Mbappé a enchaîné les bonnes performances avec huit buts inscrits et une passe décisive (sur les neufs matches qu'il a disputés).



Et c'est une nouvelle fois en tant qu'arme offensive principale que le prodige des Bleus entrera sur la pelouse du Parc, mercredi 6 mars. Malgré l'évolution favorable de la blessure d'Edinson Cavani, qui souffre d'une lésion du tendon d'une hanche, ce dernier ne devrait pas être titularisé pour le choc face à Manchester United. Selon L'Équipe, l'Uruguayen serait au mieux remplaçant.

3. Manchester United diminué

Si certains craignaient les absences de Neymar et Cavani, la situation est davantage problématique dans les rangs mancuniens. Au point de devenir un véritable casse-tête pour Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur norvégien.



L'infirmerie n'a cessé de se remplir ces dernières semaines alors qu'Alexis Sanchez, Ander Herrera, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Antonio Valencia et Juan Mata sont dores et déjà forfaits. De plus, Paul Pogba, suspendu, sera également absent au Parc des Princes. Dans ce contexte, 46% des Français estiment que le club anglais ne peut pas se qualifier.



En revanche, Manchester United pourrait peut-être pouvoir compter sur Anthony Martial. Touché aux adducteurs courant février, il pourrait être de retour même si "aucun risque" ne sera pris du côté des Red Devils.